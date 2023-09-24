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أبل تشير لإعداد مخفى خاص بمحرك البحث الافتراضى على هواتف أيفون.. اعرف التفاصيل

9/24/2023 11:24:56 PM
(MENAFN- Youm7) حضر جون جياناندريا، نائب الرئيس الأول لاستراتيجية التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في شركة Apple ، هذا الأسبوع للإدلاء بشهادته في دعوى مكافحة الاحتكار المستمرة التي رفعتها وزارة العدل ضد جوجل، وخلال شهادته، أشار جياناندريا على وجه التحديد إلى ميزة جديدة غير معروفة في iOS 17 تتعلق بمحرك البحث الافتراضي لجهاز iPhone.

ووجدت شركة Apple نفسها متورطة في الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل، والتي تركز على ما إذا كانت جوجل تسيء استخدام موقعها في صناعة محركات البحث أم لا، ولم يتم ذكر اسم شركة أبل كمدعى عليه في هذه القضية، لكن صفقة محرك البحث الافتراضي التي تقدر بمليارات الدولارات بينها وبين جوجل هي أحد الجوانب الرئيسية للمحاكمة، وفقاً لموقع 9to5mac.

تدفع جوجل لشركة Apple مليارات الدولارات كل عام للاحتفاظ بمكانتها كمحرك البحث الافتراضي على أجهزة iPhone وiPad وMac، وتعتقد وزارة العدل أن هذه الصفقة يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في إساءة استخدام جوجل الشاملة للسلطة في صناعة البحث.

وكما ذكرت بلومبرج، خلال جلسات الاستماع، أشار جياناندريا إلى أن iOS 17 أضاف إعدادًا جديدًا يسمح للمستخدمين باختيار محركي بحث افتراضيين مختلفين على أجهزتهم، أحد الإعدادات مخصص لتصفح Safari العادي، بينما الخيار الثاني الجديد مخصص للتصفح الخاص.

لا يزال جوجل هو الإعداد الافتراضي لكلا الإعدادين، الفرق هو أن لديك الآن تلك الطبقة المضافة من التحكم الدقيق لتعيين إعدادات افتراضية مختلفة لكلا وضعي تصفح Safari، ويمكنك العثور على الخيار الجديد من خلال الانتقال إلى تطبيق "الإعدادات"، واختيار "Safari"، ثم البحث عن خيار "محرك البحث الخاص" الجديد، حيث يمكنك الاختيار بين Google وYahoo وBing وDuckDuckGo وEcosia.

ويعتقد أن شهادة جياناندريا لها أهمية خاصة في هذه القضية،ـ قبل انضمامه إلى Apple في عام 2018، عمل جياناندريا في جوجل لمدة ثماني سنوات وشغل منصب النائب الأول لرئيس الشركة لهندسة البحث.

ومن المقرر أيضًا أن يشهد كل من Eddy Cue وAdrian Perica من شركة Apple كجزء من القضية، وجادلت شركة آبل بأنه ليست هناك حاجة لكيو وجياناندريا وبيريكا للإدلاء بشهادتهم في القضية، لكن المحكمة لم توافق على ذلك.


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