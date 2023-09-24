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كيفية استخدام وضع Standby Mode على أيفون

9/24/2023 11:24:56 PM
(MENAFN- Youm7) تريد أبل منك استخدام أيفون الخاص بك كشاشة ذكية، حيث يعمل وضع الاستعداد الجديد Standby mode في iOS 17 على تحويل أيفون إلى شاشة ذكية، مما يسمح للمستخدمين بعرض معلومات متنوعة مثل الوقت والطقس وحتى التحكم في أجهزتهم المنزلية الذكية دون حتى فتح قفل أيفون الخاص بهم.
ويتوفر وضع الاستعداد على جميع أجهزة أيفون التي تتلقى تحديث iOS 17، وبالتالي أيفون XS والموديلات الأحدث، بما في ذلك سلسلة أيفون 15 الأحدث. كيفية إعداد وضع الاستعداد على أيفون


كل ما عليك فعله هو وضع جهاز أيفون الخاص بك على حامل شحن MagSafe ووضعه أفقيًا، أو يمكنك تشغيله من خلال كابل الشحن ووضعه أفقيًا، على الرغم من أنك ستحتاج إلى ضبط الوضع حتى يبدأ، وعند الشحن، وقفله، ووضعه أفقيًا، سيتحول أيفون إلى وضع الاستعداد.

وإذا كانت هذه هي المرة الأولى، فسترى مطالبة لبدء استخدام وضع الاستعداد، فقط اضغط على "متابعة". سيكون هناك ثلاث طرق عرض للاختيار من بينها – عرض القطعة، أو الصور، أو الساعة، ويمكنك التمرير سريعًا لليسار للتمرير عبرها.
في طرازي أيفون 14 Pro وأيفون 15 Pro، يظل وضع الاستعداد قيد التشغيل دائمًا، نظرًا لأن هاتين المجموعتين تتمتعان بدعم العرض الدائم. وفي الوقت نفسه، في الطرز الأخرى، تنطفئ الشاشة بعد فترة وتستيقظ عند اكتشاف الحركة. كيفية تخصيص وضع الاستعداد

يمكنك تخصيص وضع الاستعداد بشكل أكبر في الإعدادات عن طريق اختيار إيقاف تشغيل الإشعارات أثناء تمكين الوضع، حيث يتم تمكين الإشعارات بشكل افتراضي، وعلاوة على ذلك، يمكنك إيقاف تشغيل الوضع الليلي، الذي يضبط الشاشة على اللون الأحمر في غرفة مظلمة لجعلها أقل سطوعًا وأكثر راحة لعينيك، والذي يتم تشغيله مرة أخرى بشكل افتراضي.

لتخصيص عرض الأداة، اضغط لفترة طويلة على الساعة أو التقويم وقم بإضافة/إزالة الأدوات باستخدام رمزي الزائد والناقص، ويمكنك أيضًا اختيار صور لعرضها، وللقيام بذلك، اضغط لفترة طويلة على منتصف الشاشة واضغط على أيقونة علامة الجمع لتحديد ألبوم.
ويوفر عرض الساعة خمسة أنماط، يمكنك التمرير لأعلى ولأسفل لرؤيتها والضغط لفترة طويلة على منتصف الشاشة للتخصيص، ولتغيير لوحة الألوان، انقر فوق الدائرة البيضاء في الزاوية اليمنى السفلية.

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