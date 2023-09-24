كيفية استخدام وضع Standby Mode على أيفون



كل ما عليك فعله هو وضع جهاز أيفون الخاص بك على حامل شحن MagSafe ووضعه أفقيًا، أو يمكنك تشغيله من خلال كابل الشحن ووضعه أفقيًا، على الرغم من أنك ستحتاج إلى ضبط الوضع حتى يبدأ، وعند الشحن، وقفله، ووضعه أفقيًا، سيتحول أيفون إلى وضع الاستعداد.

يمكنك تخصيص وضع الاستعداد بشكل أكبر في الإعدادات عن طريق اختيار إيقاف تشغيل الإشعارات أثناء تمكين الوضع، حيث يتم تمكين الإشعارات بشكل افتراضي، وعلاوة على ذلك، يمكنك إيقاف تشغيل الوضع الليلي، الذي يضبط الشاشة على اللون الأحمر في غرفة مظلمة لجعلها أقل سطوعًا وأكثر راحة لعينيك، والذي يتم تشغيله مرة أخرى بشكل افتراضي.