Monday, 25 September 2023 08:01 GMT

الأمم المتحدة تحذر من التلوث البلاستيكى: التدوير ليس كافيا

9/24/2023 11:24:56 PM
(MENAFN- Youm7) حذرت المديرة التنفيذية للبيئة في الأمم المتحدة من أن البشرية لا تستطيع مجرد إعادة التدوير للخروج من الفوضى المتسبب فيها تلوث البلاستيك، ودعت إلى إعادة التفكير بشكل كامل في الطريقة التي نستخدم بها البلاستيك، وذلك مع ارتفاع إنتاج البلاستيك في جميع أنحاء العالم وخلق المزيد من التلوث.



ووفقا لما ذكره موقع "Phys"، قالت إنجر أندرسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش المؤتمر: "هناك أنواع مختلفة من الطرق المؤدية إلى الطريق السريع للحلول، لكنني أعتقد أن الجميع يدرك أن الوضع الراهن ليس خيارا".



وكانت أندرسن تتحدث بعد أسبوعين من نشر المسودة الأولى لمعاهدة دولية مستقبلية بشأن التلوث البلاستيكي، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2024.



وهى تعكس نطاقاً واسعاً من طموحات البلدان المعنية البالغ عددها 175 دولة، ولا سيما الفجوة بين أولئك الذين يجادلون لصالح خفض إنتاج البوليمرات الخام وأولئك الذين يصرون على إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.



قالت أندرسن إن الهدف هو التخلص من أكبر عدد ممكن من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، مضيفة "علينا أيضا أن نقلل من إجمالي المعروض من البوليمر الخام الجديد"، مشيرة إلى أن هذا كان أحد الخيارات في مسودة نص المعاهدة".



وقالت أندرسن لوكالة فرانس برس إنه بالتأكيد "علينا إعادة التدوير قدر الإمكان.. لكن عندما ننظر إلى الأمر الآن، فإن استخدامات البلاستيك تتزايد"، مضيفة "لذا فإن الأمر الواضح هو أننا لا نستطيع إعادة التدوير للخروج من هذه الفوضى".



وقد تضاعف الإنتاج السنوي من البلاستيك في السنوات العشرين الماضية، ليصل إلى 460 مليون طن، ويمكن أن يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2060 إذا لم يتغير شيء.







MENAFN24092023000132011024ID1107131769

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث