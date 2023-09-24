5 أسباب تدفعك لشراء Iphone 15 Pro Max

منفذ USB-C - باستخدام USB-C، يمكنك شحن iPhone وiPad وMac باستخدام نفس كابل USB-C إلى USB-C، ويمكن أيضًا استخدام ‌iPhone‌ لشحن أجهزة مثل AirPods وApple Watch، وعلى Pro وPro Max، يمكنك نقل المحتوى بسرعة تصل إلى 10 جيجابت / ثانية باستخدام كابل مناسب.

زر الإجراء - يحل زر الإجراء محل مفتاح كتم الصوت في موديلات Pro، حيث يمكن ضبطه للقيام بجميع أنواع الأشياء مثل تنشيط وضع التركيز، وتشغيل الكاميرا، وتشغيل المصباح، وتنشيط الاختصار، والمزيد.

شريحة A17 Pro - تتيح شريحة A17 Pro ممارسة ألعاب وحدة التحكم على ‌iPhone‌ لأول مرة مع دعم تتبع الأشعة المسرع بالأجهزة، ستكون قادرًا على لعب ألعاب مثل Resident Evil 4 وDeath Stranding، وسيكون الأمر سريعًا للغاية بالنسبة لفحص البريد الإلكتروني وإرسال الرسائل النصية وتصفح الشبكات الاجتماعية.

التيتانيوم - يتمتع كل من iPhone 15 Pro‌ وPro Max بهيكل من التيتانيوم أخف من الهيكل المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، لذلك على الرغم من أن أجهزة iPhone هذه بنفس حجم أجهزة iPhon في العام الماضي، إلا أنها ستشعر بوزن أقل في اليد، كمكافأة، قامت شركة Apple بتغيير التصميم لجعلها أكثر قابلية للإصلاح بحيث تكون أقل تكلفة إذا كسرت الزجاج الخلفي، وتتضمن تغييرات التصميم الأخرى حوافًا أكثر تحديدًا وإطارات شاشة أقل حجمًا.

عدسة تليفوتوغرافي 5x - عدسة تليفوتوغرافي 5x هي ميزة حصرية لـ Pro Max، مع معيار 15 Pro يقتصر على تقريب بصري 3x، وأصبح التكبير البصري بمعدل 5x ممكنًا بفضل تقنية المنشور الرباعي الجديدة من Apple حتى تتمكن من التكبير أكثر من أي وقت مضى،

ستحصل على تكبير إجمالي يصل إلى 25x، كما أجرت Apple أيضًا مجموعة من التحسينات الأخرى على الكاميرا والتي يمكنك رؤيتها بالتفصيل في تقريرنا عن iPhone 15 Pro.

مع جميع الميزات المتوفرة في ‌iPhone 15 Pro‌ بالإضافة إلى بطارية أكبر بسبب المساحة المادية الأكبر، وشاشة أكبر مقاس 6.7 بوصة، وعدسة Telephoto 5x، من الصعب التغلب على ‌iPhone 15 Pro‌ Max.