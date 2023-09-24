مؤشرا ((البحرين العام)) و((البحرين الإسلامي)) يقفلان بارتفاع

أقفل‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬البحرين‭ ‬العام‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬1 ‭,‬ 931.83‭ ‬نقطة‭ ‬بارتفاع‭ ‬قدره‭ ‬2‭.‬32نقطة‭ ‬مقارنة‭ ‬بإقفاله‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أقفل‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‮»‬‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬721‭.‬44‭ ‬بارتفاع‭ ‬قدره‭ ‬4‭.‬53‭ ‬نقاط‭ ‬مقارنة‭ ‬بإقفاله‭ ‬السابق‭.‬

وقد‭ ‬تداول‭ ‬المستثمرون‭ ‬في‭ ‬‮«‬بورصة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬1‭.‬13‭ ‬مليون‭ ‬سهم،‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬قدرها‭ ‬263‭.‬85‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬54‭ ‬صفقة،‭ ‬حيث‭ ‬ركز‭ ‬المستثمرون‭ ‬تعاملاتهم‭ ‬على‭ ‬أسهم‭ ‬قطاع‭ ‬المال‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬المتداولة‭ ‬231‭.‬67‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬87‭.‬81 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬الإجمـالية‭ ‬للتداول‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬1‭.‬06‭ ‬مليون‭ ‬سهم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬35‭ ‬صفقة‭.‬

جاء‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬المتداولة‭ ‬80‭.‬43‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬30‭.‬48 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬134‭.‬89‭ ‬ألف‭ ‬سهم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬6‭ ‬صفقات‭.‬

أما‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فكان‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬بقيمة‭ ‬قدرها‭ ‬77‭.‬07‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬29‭.‬21 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬350‭ ‬ألف‭ ‬سهم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬5‭ ‬صفقات‭.‬

ثم‭ ‬جاءت‭ ‬المؤسسة‭ ‬العربية‭ ‬المصرفية‭ ‬بقيمة‭ ‬قدرها‭ ‬45‭.‬32‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬17‭.‬18 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬420‭ ‬ألف‭ ‬سهم‭ ‬،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬7‭

‬صفقات‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬تداول‭ ‬أسهم‭ ‬18‭ ‬شركة،‭ ‬ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬شركتين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انخفضت‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬4‭ ‬شركات،‭ ‬وحافـظت‭ ‬بقية‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬إقفالاتها‭ ‬السابقة‭.‬