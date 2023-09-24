((بوليتكنك البحرين)) توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز تدريب في مجال تشغيل وصيانة صناعة النفط والغاز

أعلنت‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ (‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭) ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ WiSC ‭ ‬ International ،‭ ‬وهي‭ ‬منظمة‭ ‬دولية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التصميم‭ ‬والإبداع‭ ‬والتنفيذ،‭ ‬وتوفير‭ ‬حلول‭ ‬متخصصة‭ ‬لتنمية‭ ‬المهارات‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬والطاقة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬وتهدف‭ ‬المذكرة‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬مركز‭ ‬تدريب‭ ‬ريادي‭ ‬متميز‭ ‬داخل‭ ‬حرم‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين،‭ ‬ويهدف‭ ‬المركز‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬منصات‭ ‬تدريبية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تشغيل‭ ‬وصيانة‭ ‬صناعة‭ ‬النفط‭ ‬والغاز،‭ ‬وتقديم‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬تقنية‭ ‬عملية‭ ‬لقطاعات‭ ‬صناعية‭ ‬مختلفة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قطاع‭ ‬ OGRE ‭ ‬والبتروكيماويات‭ ‬ومعالجة‭ ‬الألمنيوم‭ ‬والصلب‭ ‬وتوزيع‭ ‬وتحول‭ ‬الطاقة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬سيقدم‭ ‬المركز‭ ‬خدمات‭ ‬استشارية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تشغيل‭ ‬المحطات‭ ‬الصناعية‭.‬

يهدف‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعليم‭ ‬التقني‭ ‬وتنمية‭ ‬المهارات‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وسيسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬والطاقة‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬العمالة‭ ‬فيه‭. ‬وتأمل‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬مرجعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التدريب‭ ‬المهني‭ ‬وتنمية‭ ‬المهارات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭. ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬لتنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬خبراتهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الصناعة‭.‬

وقع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكوهان،‭ ‬والسيد‭ ‬رمزي‭ ‬جبارة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬ WiSC ‭ ‬ International ،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكوهان‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬نسعد‭ ‬اليوم‭ ‬بإبرام‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬مع‭ ‬ WiSC ‭ ‬ International ‭ ‬شاكرين‭ ‬لإدارتها‭ ‬تجاوبها‭ ‬الإيجابي‭ ‬وتعاونها‭ ‬مع‭ ‬البوليتكنك‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬ WiSC ‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬البوليتكنك‭ ‬في‭ ‬سعيها‭ ‬لتوفير‭ ‬التعليم‭ ‬للجميع‭ ‬وبما‭ ‬يخدم‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬ويدعم‭ ‬توجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬الرشيدة‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬بقوى‭ ‬بشرية‭ ‬وطنية‭ ‬ماهرة‭ ‬في‭ ‬مجالها‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفد‭ ‬القطاع‭ ‬بالخبرات‭ ‬والكفاءات‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومن‭ ‬منطلق‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للبوليتكنك‭ ‬2023‭ - ‬2026‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬وأهداف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2030،‭ ‬والقائمة‭ ‬على‭ ‬توثيق‭ ‬العلاقات‭ ‬الكلية‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الشركاء،‭ ‬وخلق‭ ‬شراكات‭ ‬جديدة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬البرامج‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬المواكبة‭ ‬للتوجهات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة‭ ‬واحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬بيَّن‭ ‬رمزي‭ ‬جباره،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬ WiSC ‭ ‬ International ،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الواعد‭ ‬وسد‭ ‬الفجوة‭ ‬في‭ ‬المهارات‭ ‬المطلوبة،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تأهيل‭ ‬وتدريب‭ ‬وتطوير‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬العملي‭ ‬التطبيقي،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬اكتساب‭ ‬المعرفة‭ ‬العملية‭ ‬والخبرة‭ ‬المطلوبة‭ ‬للنجاح‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬سوف‭ ‬تعمل‭ ‬منصات‭ ‬تدريب‭ ‬التشغيل‭ ‬والصيانة‭ ‬الصناعية‭ ‬كأرضية‭ ‬تدريب‭ ‬شاملة،‭ ‬تضم‭ ‬مصانع‭ ‬صناعية‭ ‬بحجم‭ ‬كامل‭ ‬مجهزة‭ ‬بمعدات‭ ‬معالجة‭ ‬حقيقية‭ ‬وآلات‭ ‬دوارة‭ ‬ووعاء‭ ‬المعالجة‭ ‬وأنظمة‭ ‬التحكم‭ ‬والأجهزة‭ ‬المتقدمة‭. ‬سوف‭ ‬تحاكي‭ ‬هذه‭ ‬المنصات‭ ‬بيئة‭ ‬صناعية‭ ‬واقعية،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬أن‭ ‬يكتسب‭ ‬المتدربون‭ ‬خبرة‭ ‬عملية‭ ‬ويكونوا‭ ‬مستعدين‭ ‬تماماً‭ ‬للتحديات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يواجهونها‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬الامتثال‭ ‬لمعايير‭ ‬الصناعة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية،‭ ‬ستتميز‭ ‬كل‭ ‬منصة‭ ‬تدريب‭ ‬بغرفة‭ ‬تحكم‭ ‬مركزية‭ ‬مُجهزة‭ ‬بأنظمة‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬المتطورة‭. ‬سوف‭ ‬تشمل‭ ‬هذه‭ ‬الأنظمة‭ ‬وحدات‭ ‬تحكم‭ ‬منطقية‭ ‬قابلة‭ ‬للبرمجة‭ (‬ PLCs ‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يسمح‭ ‬بالتشغيل‭ ‬التلقائي‭ ‬والدمج‭ ‬السلس‭ ‬للعمليات‭ ‬المختلفة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬سيوجد‭ ‬نظام‭ ‬طوارئ‭ ‬لإيقاف‭ ‬التشغيل‭ (‬ ESD ‭) ‬لتعزيز‭ ‬بروتوكولات‭ ‬وإجراءات‭ ‬السلامة‭.‬

وبموجب‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم،‭ ‬ستوفر‭ ‬شركة‭ ‬ Wisc ‭ ‬ International ‭ ‬خدمات‭ ‬التدريب‭ ‬والتوجيه‭ ‬والإرشاد‭ ‬لبوليتكنك‭ ‬البحرين،‭ ‬وتمكين‭ ‬مركز‭ ‬المهارات‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬التركيبات‭ ‬المتطورة‭ ‬لبرامج‭ ‬التدريب‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ OGE ‭ ‬والقطاعات‭ ‬الأخرى،‭ ‬وتوسيع‭ ‬التعاون‭ ‬ليشمل‭ ‬خدمات‭ ‬متخصصة‭ ‬إضافية‭ ‬وحلول‭ ‬تنمية‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬الوطنية‭ ‬ببوليتكنك‭ ‬البحرين،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬المهنية‭ ‬والتنسيق‭ ‬المتبادل‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬المنفعة‭ ‬المتبادلة‭.‬

وبهذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬سيتمكن‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬الكاملة‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬والتدريب‭ ‬المتخصص‭ ‬وسيساهم‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قوى‭ ‬العمل‭ ‬الوطنية‭ ‬وتمكينها‭ ‬للمساهمة‭ ‬بفعالية‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬والطاقة‭. ‬لتعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ودعم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬