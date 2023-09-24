((بوليتكنك البحرين)) توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز تدريب في مجال تشغيل وصيانة صناعة النفط والغاز

((بوليتكنك البحرين)) توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز تدريب في مجال تشغيل وصيانة صناعة النفط والغاز
التاريخ
9/24/2023 11:24:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) توقيع مذكرة تفاهم مع شركة WiSC International ، وهي منظمة دولية متخصصة في مجال التصميم والإبداع والتنفيذ، وتوفير حلول متخصصة لتنمية المهارات المهنية في قطاع النفط والغاز والطاقة حول العالم. وتهدف المذكرة إلى إنشاء مركز تدريب ريادي متميز داخل حرم بوليتكنك البحرين، ويهدف المركز إلى توفير منصات تدريبية في مجال تشغيل وصيانة صناعة النفط والغاز، وتقديم برامج تدريبية تقنية عملية لقطاعات صناعية مختلفة، بما في ذلك قطاع OGRE والبتروكيماويات ومعالجة الألمنيوم والصلب وتوزيع وتحول الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم المركز خدمات استشارية في مجال تشغيل المحطات الصناعية.
يهدف هذا المشروع إلى تعزيز التعليم التقني وتنمية المهارات المهنية في المملكة، وسيسهم في تطوير قطاع النفط والغاز والطاقة وتعزيز قدرات العمالة فيه. وتأمل بوليتكنك البحرين أن يكون هذا المركز مرجعية في مجال التدريب المهني وتنمية المهارات في البحرين والمنطقة. وتوفير فرص للشباب البحريني لتنمية مهاراتهم وتعزيز خبراتهم في هذه الصناعة.
وقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين البروفيسور كيران أوكوهان، والسيد رمزي جبارة المدير العام لشركة WiSC International ، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.
وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين البروفيسور كيران أوكوهان قائلًا: «نسعد اليوم بإبرام مذكرة التفاهم مع WiSC International شاكرين لإدارتها تجاوبها الإيجابي وتعاونها مع البوليتكنك». وأكد أن التعاون مع WiSC يتوافق مع أهداف البوليتكنك في سعيها لتوفير التعليم للجميع وبما يخدم مختلف القطاعات ويدعم توجهات الحكومة الرشيدة في رفد السوق المحلي بقوى بشرية وطنية ماهرة في مجالها».
وأوضح: «نحن نسعى من خلال هذا التعاون إلى دعم القطاع الصناعي في المملكة من خلال رفد القطاع بالخبرات والكفاءات الوطنية، ومن منطلق الخطة الاستراتيجية للبوليتكنك 2023 - 2026 المتوافقة مع رؤية وأهداف مملكة البحرين 2030، والقائمة على توثيق العلاقات الكلية مع كل الشركاء، وخلق شراكات جديدة بما يسهم في تقديم البرامج التعليمية والتدريبية المواكبة للتوجهات الاقتصادية للمملكة واحتياجات سوق العمل».
من جانبه بيَّن رمزي جباره، المدير العام لشركة WiSC International ، أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين الشباب البحريني من الانخراط في هذا المجال الواعد وسد الفجوة في المهارات المطلوبة، والمساهمة في تأهيل وتدريب وتطوير الشباب البحريني، وخصوصاً في الجانب العملي التطبيقي، ما يتيح لهم اكتساب المعرفة العملية والخبرة المطلوبة للنجاح في مجال النفط والغاز.
وأضاف: «سوف تعمل منصات تدريب التشغيل والصيانة الصناعية كأرضية تدريب شاملة، تضم مصانع صناعية بحجم كامل مجهزة بمعدات معالجة حقيقية وآلات دوارة ووعاء المعالجة وأنظمة التحكم والأجهزة المتقدمة. سوف تحاكي هذه المنصات بيئة صناعية واقعية، مما يضمن أن يكتسب المتدربون خبرة عملية ويكونوا مستعدين تماماً للتحديات التي قد يواجهونها في مكان العمل».
ومن أجل ضمان الامتثال لمعايير الصناعة وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ستتميز كل منصة تدريب بغرفة تحكم مركزية مُجهزة بأنظمة التحكم في العمليات المتطورة. سوف تشمل هذه الأنظمة وحدات تحكم منطقية قابلة للبرمجة ( PLCs )، الذي يسمح بالتشغيل التلقائي والدمج السلس للعمليات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، سيوجد نظام طوارئ لإيقاف التشغيل ( ESD ) لتعزيز بروتوكولات وإجراءات السلامة.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستوفر شركة Wisc International خدمات التدريب والتوجيه والإرشاد لبوليتكنك البحرين، وتمكين مركز المهارات من تقديم التركيبات المتطورة لبرامج التدريب المطلوبة من قبل OGE والقطاعات الأخرى، وتوسيع التعاون ليشمل خدمات متخصصة إضافية وحلول تنمية القوى العاملة الوطنية ببوليتكنك البحرين، وتبادل الخبرات المهنية والتنسيق المتبادل والمشاركة في الفعاليات التي تعزز المنفعة المتبادلة.
وبهذه المبادرة، سيتمكن الشباب البحريني من الاستفادة الكاملة من الخبرة والتدريب المتخصص وسيساهم هذا التعاون في تطوير قوى العمل الوطنية وتمكينها للمساهمة بفعالية في صناعة النفط والغاز والطاقة. لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة في مملكة البحرين.
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