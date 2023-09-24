Monday, 25 September 2023 08:01 GMT

((بوليتكنك البحرين)) توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز تدريب في مجال تشغيل وصيانة صناعة النفط والغاز

9/24/2023 11:24:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ (‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭) ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ WiSC ‭ ‬ International ،‭ ‬وهي‭ ‬منظمة‭ ‬دولية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التصميم‭ ‬والإبداع‭ ‬والتنفيذ،‭ ‬وتوفير‭ ‬حلول‭ ‬متخصصة‭ ‬لتنمية‭ ‬المهارات‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬والطاقة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬وتهدف‭ ‬المذكرة‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬مركز‭ ‬تدريب‭ ‬ريادي‭ ‬متميز‭ ‬داخل‭ ‬حرم‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين،‭ ‬ويهدف‭ ‬المركز‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬منصات‭ ‬تدريبية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تشغيل‭ ‬وصيانة‭ ‬صناعة‭ ‬النفط‭ ‬والغاز،‭ ‬وتقديم‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬تقنية‭ ‬عملية‭ ‬لقطاعات‭ ‬صناعية‭ ‬مختلفة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قطاع‭ ‬ OGRE ‭ ‬والبتروكيماويات‭ ‬ومعالجة‭ ‬الألمنيوم‭ ‬والصلب‭ ‬وتوزيع‭ ‬وتحول‭ ‬الطاقة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬سيقدم‭ ‬المركز‭ ‬خدمات‭ ‬استشارية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تشغيل‭ ‬المحطات‭ ‬الصناعية‭.‬

يهدف‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعليم‭ ‬التقني‭ ‬وتنمية‭ ‬المهارات‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وسيسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬والطاقة‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬العمالة‭ ‬فيه‭. ‬وتأمل‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬مرجعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التدريب‭ ‬المهني‭ ‬وتنمية‭ ‬المهارات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭. ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬لتنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬خبراتهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الصناعة‭.‬

وقع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكوهان،‭ ‬والسيد‭ ‬رمزي‭ ‬جبارة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬ WiSC ‭ ‬ International ،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكوهان‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬نسعد‭ ‬اليوم‭ ‬بإبرام‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬مع‭ ‬ WiSC ‭ ‬ International ‭ ‬شاكرين‭ ‬لإدارتها‭ ‬تجاوبها‭ ‬الإيجابي‭ ‬وتعاونها‭ ‬مع‭ ‬البوليتكنك‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬ WiSC ‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬البوليتكنك‭ ‬في‭ ‬سعيها‭ ‬لتوفير‭ ‬التعليم‭ ‬للجميع‭ ‬وبما‭ ‬يخدم‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬ويدعم‭ ‬توجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬الرشيدة‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬بقوى‭ ‬بشرية‭ ‬وطنية‭ ‬ماهرة‭ ‬في‭ ‬مجالها‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفد‭ ‬القطاع‭ ‬بالخبرات‭ ‬والكفاءات‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومن‭ ‬منطلق‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للبوليتكنك‭ ‬2023‭ - ‬2026‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬وأهداف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2030،‭ ‬والقائمة‭ ‬على‭ ‬توثيق‭ ‬العلاقات‭ ‬الكلية‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الشركاء،‭ ‬وخلق‭ ‬شراكات‭ ‬جديدة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬البرامج‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬المواكبة‭ ‬للتوجهات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة‭ ‬واحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬بيَّن‭ ‬رمزي‭ ‬جباره،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬ WiSC ‭ ‬ International ،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الواعد‭ ‬وسد‭ ‬الفجوة‭ ‬في‭ ‬المهارات‭ ‬المطلوبة،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تأهيل‭ ‬وتدريب‭ ‬وتطوير‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬العملي‭ ‬التطبيقي،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬اكتساب‭ ‬المعرفة‭ ‬العملية‭ ‬والخبرة‭ ‬المطلوبة‭ ‬للنجاح‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬سوف‭ ‬تعمل‭ ‬منصات‭ ‬تدريب‭ ‬التشغيل‭ ‬والصيانة‭ ‬الصناعية‭ ‬كأرضية‭ ‬تدريب‭ ‬شاملة،‭ ‬تضم‭ ‬مصانع‭ ‬صناعية‭ ‬بحجم‭ ‬كامل‭ ‬مجهزة‭ ‬بمعدات‭ ‬معالجة‭ ‬حقيقية‭ ‬وآلات‭ ‬دوارة‭ ‬ووعاء‭ ‬المعالجة‭ ‬وأنظمة‭ ‬التحكم‭ ‬والأجهزة‭ ‬المتقدمة‭. ‬سوف‭ ‬تحاكي‭ ‬هذه‭ ‬المنصات‭ ‬بيئة‭ ‬صناعية‭ ‬واقعية،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬أن‭ ‬يكتسب‭ ‬المتدربون‭ ‬خبرة‭ ‬عملية‭ ‬ويكونوا‭ ‬مستعدين‭ ‬تماماً‭ ‬للتحديات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يواجهونها‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬الامتثال‭ ‬لمعايير‭ ‬الصناعة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية،‭ ‬ستتميز‭ ‬كل‭ ‬منصة‭ ‬تدريب‭ ‬بغرفة‭ ‬تحكم‭ ‬مركزية‭ ‬مُجهزة‭ ‬بأنظمة‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬المتطورة‭. ‬سوف‭ ‬تشمل‭ ‬هذه‭ ‬الأنظمة‭ ‬وحدات‭ ‬تحكم‭ ‬منطقية‭ ‬قابلة‭ ‬للبرمجة‭ (‬ PLCs ‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يسمح‭ ‬بالتشغيل‭ ‬التلقائي‭ ‬والدمج‭ ‬السلس‭ ‬للعمليات‭ ‬المختلفة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬سيوجد‭ ‬نظام‭ ‬طوارئ‭ ‬لإيقاف‭ ‬التشغيل‭ (‬ ESD ‭) ‬لتعزيز‭ ‬بروتوكولات‭ ‬وإجراءات‭ ‬السلامة‭.‬

وبموجب‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم،‭ ‬ستوفر‭ ‬شركة‭ ‬ Wisc ‭ ‬ International ‭ ‬خدمات‭ ‬التدريب‭ ‬والتوجيه‭ ‬والإرشاد‭ ‬لبوليتكنك‭ ‬البحرين،‭ ‬وتمكين‭ ‬مركز‭ ‬المهارات‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬التركيبات‭ ‬المتطورة‭ ‬لبرامج‭ ‬التدريب‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ OGE ‭ ‬والقطاعات‭ ‬الأخرى،‭ ‬وتوسيع‭ ‬التعاون‭ ‬ليشمل‭ ‬خدمات‭ ‬متخصصة‭ ‬إضافية‭ ‬وحلول‭ ‬تنمية‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬الوطنية‭ ‬ببوليتكنك‭ ‬البحرين،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬المهنية‭ ‬والتنسيق‭ ‬المتبادل‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬المنفعة‭ ‬المتبادلة‭.‬

وبهذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬سيتمكن‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬الكاملة‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬والتدريب‭ ‬المتخصص‭ ‬وسيساهم‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قوى‭ ‬العمل‭ ‬الوطنية‭ ‬وتمكينها‭ ‬للمساهمة‭ ‬بفعالية‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬والطاقة‭. ‬لتعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ودعم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

MENAFN24092023000055011008ID1107131765

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث