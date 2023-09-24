((البحرين الإسلامي)) يدشن منصة ((تجوري الإسلامي))

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬ BisB ‭) ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تدشين‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬تجوري‭ ‬الإسلامي‮»‬‭ ‬الترويجية‭ ‬التفاعلية‭ ‬وذلك‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬النجاح‭ ‬الهائل‭ ‬والإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬الحملة‭ ‬الماضية‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭.‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬6‭ ‬أيام‭ ‬متتالية‭ ‬سيتمكن‭ ‬زوار‭ ‬منصة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬جديد‭ ‬بإجراءات‭ ‬ميسرة‭ ‬وسريعة،‭ ‬كما‭ ‬سيتاح‭ ‬للزبائن‭ ‬الحاليين‭ ‬تعبئة‭ ‬رصيدهم‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬تجوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬ليتلقوا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬رسالة‭ ‬نصية‭ ‬قصيرة‭ ‬تتيح‭ ‬لهم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬تفاعلية‭ ‬وفعاليات‭ ‬شيّقة‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬مُجزية‭ ‬تصل‭ ‬حتى‭ ‬1000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬تُضاف‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬لرصيد‭ ‬حساب‭ ‬تجوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬الخاص‭ ‬بهم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرّحت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬للغاية‭ ‬بالنجاح‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬حملتنا‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭. ‬وبناء‭ ‬عليه،‭ ‬ارتأينا‭ ‬أن‭ ‬نطرح‭ ‬حملة‭ ‬تفاعلية‭ ‬أخرى‭ ‬تتضمن‭ ‬جوائز‭ ‬قيمة‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬المنصة،‭ ‬موجهين‭ ‬الدعوة‭ ‬للجميع‭ ‬لفتح‭ ‬حساب‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬تجوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬أو‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬حساباتهم‭ ‬القائمة،‭ ‬ليتمكنوا‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬فوزهم‭ ‬في‭ ‬المنصة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجوائز‭ ‬الشهرية‭ ‬بقيمة‭ ‬25000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬والربع‭ ‬سنوية‭ ‬بقيمة‭ ‬200000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬والجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬بقيمة‭ ‬1‭.‬500‭.‬000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لفائز‭ ‬واحد‭ ‬محظوظ‮«‬‭.‬

وبإمكان‭ ‬الزبائن‭ ‬الحاليين‭ ‬والجدد‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬الطابق‭ ‬الأرضي‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الترويجية‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬00‭ ‬صباحًا‭ ‬حتى‭ ‬10‭:‬00‭ ‬مساءً،‭ ‬ويوميّ‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬00‭ ‬صباحًا‭ ‬حتى‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭.‬