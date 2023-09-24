((البحرين الإسلامي)) يدشن منصة ((تجوري الإسلامي))

((البحرين الإسلامي)) يدشن منصة ((تجوري الإسلامي))
التاريخ
9/24/2023 11:24:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك البحرين الإسلامي ( BisB ) البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية بمملكة البحرين تدشين حملة «تجوري الإسلامي» الترويجية التفاعلية وذلك اعتبارًا من 25 حتى 30 سبتمبر 2023 في مجمع سيتي سنتر البحرين. وتأتي هذه الحملة في أعقاب النجاح الهائل والإقبال الكبير الذي حققته الحملة الماضية التي نظمها البنك في شهر يوليو الماضي.
وعلى مدى 6 أيام متتالية سيتمكن زوار منصة بنك البحرين الإسلامي من فتح حساب جديد بإجراءات ميسرة وسريعة، كما سيتاح للزبائن الحاليين تعبئة رصيدهم في حساب تجوري الإسلامي ليتلقوا بعد ذلك رسالة نصية قصيرة تتيح لهم المشاركة في ألعاب تفاعلية وفعاليات شيّقة للفوز بجوائز نقدية مُجزية تصل حتى 1000 دينار بحريني تُضاف بشكل فوري لرصيد حساب تجوري الإسلامي الخاص بهم.
وبهذه المناسبة صرّحت فاطمة العلوي الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي قائلة: «نحن فخورون للغاية بالنجاح الذي شهدته حملتنا الأخيرة في شهر يوليو الماضي. وبناء عليه، ارتأينا أن نطرح حملة تفاعلية أخرى تتضمن جوائز قيمة مع زيادة عدد الفائزين في المنصة، موجهين الدعوة للجميع لفتح حساب جديد في تجوري الإسلامي أو الاستثمار في حساباتهم القائمة، ليتمكنوا من تعزيز فرص فوزهم في المنصة، بالإضافة إلى الجوائز الشهرية بقيمة 25000 دولار أمريكي والربع سنوية بقيمة 200000 دولار أمريكي والجائزة الكبرى بقيمة 1.500.000 دولار أمريكي لفائز واحد محظوظ«.
وبإمكان الزبائن الحاليين والجدد التوجه إلى الطابق الأرضي بالقرب من بوابة 3 في مجمع سيتي سنتر البحرين والمشاركة في الحملة الترويجية من يوم السبت إلى يوم الأربعاء من الساعة 10:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً، ويوميّ الخميس والجمعة من الساعة 10:00 صباحًا حتى منتصف الليل.
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