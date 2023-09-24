وزير المالية يؤكد عمق العلاقات الأخوية البحرينية العمانية

وزير المالية يؤكد عمق العلاقات الأخوية البحرينية العمانية
التاريخ
9/24/2023 11:24:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة، وما تستند إليه من أسسٍ متينة عززت من مسارات التعاون الوثيق والعمل المشترك في مختلف المجالات، مشيراً إلى ما تحظى به هذه العلاقات من رعايةٍ واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عُمان الشقيقة.
وأشار إلى حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على مواصلة الدفع بمسارات التعاون المشترك بين البلدين نحو مزيدٍ من التطور والنماء بما يحقق التطلعات المشتركة.
جاء ذلك لدى استقباله، سعود بن ناصر الشكيلي، رئيس جهاز الضرائب بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين، حيث استعرض معه العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة، وما تشهده من حرصٍ متبادل لتنميتها والدفع بها نحو مزيد من التعاون والعمل المشترك في كل المجالات وبالأخص المجالين المالي والاقتصادي، بما يعود بالخير والنماء على البلدين الشقيقين، منوها معاليه بأهمية هذه الزيارات لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز أطر التعاون المشترك بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة.
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