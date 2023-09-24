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وزير المالية يؤكد عمق العلاقات الأخوية البحرينية العمانية

9/24/2023 11:24:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وما‭ ‬تستند‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬أسسٍ‭ ‬متينة‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬من‭ ‬رعايةٍ‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬المعظم‭ ‬سلطان‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيقة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الدفع‭ ‬بمسارات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬نحو‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والنماء‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬المشتركة‭.‬‮

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقباله،‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬الشكيلي،‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الضرائب‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬معه‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬حرصٍ‭ ‬متبادل‭ ‬لتنميتها‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬وبالأخص‭ ‬المجالين‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬منوها‭ ‬معاليه‭ ‬بأهمية‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬لتبادل‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات‭ ‬وتعزيز‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬البلدين‭ ‬ومصالحهما‭ ‬المشتركة‭.‬

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