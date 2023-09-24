((باس)) تعلن تجديد أهم الاعتمادات الدولية بنجاح

نجحت‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ (‬باس‭)‬،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬تجديد‭ ‬الاعتمادات‭ ‬الدولية‭ ‬الرئيسية‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬المنصرم،‭ ‬وشمل‭ ‬ذلك‭ ‬برنامج‭ ‬التدقيق‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬العمليات‭ ‬الأرضية‭ (‬ ISAGO ‭) ‬التابع‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للنقل‭ ‬الجوي‭ (‬ IATA ‭) ‬وشهادة‭ ‬الآيزو‭ (‬ ISO ‭/‬ IEC 17025:2017‭) .‬

حصلت‭ ‬‮«‬باس‮»‬‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولي‭ ‬لتدقيق‭ ‬سلامة‭ ‬العمليات‭ ‬الأرضية‭ (‬ ISAGO ‭) ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬وقد‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬تجديد‭ ‬الاعتماد‭ ‬نظير‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بمعايير‭ ‬التدقيق‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تمتثل‭ ‬لها‭ ‬جميع‭ ‬مؤسسات‭ ‬المناولة‭ ‬الأرضية‭. ‬وباعتبارها‭ ‬مزودًا‭ ‬للخدمات‭ ‬الأرضية،‭ ‬تستمر‭ ‬‮«‬باس‮»‬‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬أنظمتها‭ ‬الإدارية‭ ‬والتحكم‭ ‬بعملياتها‭ ‬التشغيلية،‭ ‬لاستيفاء‭ ‬أفضل‭ ‬معايير‭ ‬وممارسات‭ ‬القطاع‭ ‬دوليًا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأوقات‭. ‬ويُذكر‭ ‬أن‭ ‬تجديد‭ ‬هذا‭ ‬الاعتماد‭ ‬يعكس‭ ‬امتثال‭ ‬الشركة‭ ‬لكل‭ ‬جوانب‭ ‬الشهادة‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬تنظيم‭ ‬وإدارة‭ ‬ومراقبة‭ ‬عمليات‭ ‬مناولة‭ ‬الركاب‭ ‬والأمتعة،‭ ‬مناولة‭ ‬وتحميل‭ ‬الطائرات،‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬الأرضية‭ ‬للطائرات‭ ‬ومناولة‭ ‬البضائع‭ ‬والشحنات‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬صرح‭ ‬عادل‭ ‬إبراهيم‭ ‬الحادي‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬لأمن‭ ‬الطيران‭ ‬والسلامة‭ ‬والجودة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬باس‮»‬‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بتجديدنا‭ ‬بنجاح‭ ‬لاعتماد‭

‬ ISAGO ،‭ ‬بما‭ ‬يؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬متميزة‭ ‬تلبي‭ ‬معايير‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬الدولي‭. ‬ويلعب‭ ‬تجديد‭ ‬هذا‭ ‬الاعتماد‭ ‬دوراً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬‮«‬باس‮»‬،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬بدوره‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء‭ ‬التشغيلي‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬ويلبي‭ ‬متطلبات‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الضرورية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬وسلامة‭ ‬الطيران‭ ‬أثناء‭ ‬المناولة‭ ‬الأرضية‭.‬

ويُعد‭ ‬برنامج‭ ‬التدقيق‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬العمليات‭ ‬الأرضية‭ (‬ ISAGO ‭) ‬التابع‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للنقل‭ ‬الجوي‭ (‬ IATA ‭) ‬نظامًا‭ ‬معترف‭ ‬به‭ ‬دوليًا‭ ‬لتقييم‭ ‬أنظمة‭ ‬التحكم‭ ‬والإدارة‭ ‬التشغيلية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬المناولة‭ ‬الأرضية‭ ‬لشركات‭ ‬الطيران‭.‬

وكذلك‭ ‬حصلت‭ ‬‮«‬باس‮»‬‭ ‬على‭ ‬تجديد‭ ‬لاعتماد‭ ‬شهادة‭ ‬الآيزو‭(‬ ISO ‭/‬ IEC 17025:2017‭)

‬للعام‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توثيقها‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬مجلس‭ ‬الاعتماد‭ ‬الوطني‭ ‬ ANSI ‭-‬ ASQ ‭ (‬ ANAB ‭) . ‬ويؤكد‭ ‬تجديد‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الشركة‭ ‬لتعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬مختبرات‭ ‬القياس‭ ‬والمعايرة‭ ‬التي‭ ‬تمتثل‭ ‬للمعايير‭ ‬الدولية‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬صرّح‭ ‬سعيد‭ ‬سيف‭ ‬الغافري‭ ‬مدير‭ ‬صيانة‭ ‬الطائرات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬باس‮»‬‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬سرورنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬تجديد‭ ‬حصولنا‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الآيزو‭ (‬ ISO ‭/‬ IEC 17025:2017‭) ‬،‭ ‬وهو‭ ‬إنجاز‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬والتفاني‭ ‬الذي‭ ‬أظهره‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬‮«‬باس‮»‬‭. ‬وإنما‭ ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬التزامنا‭ ‬المتواصل‭ ‬بمعايير‭ ‬القياس‭ ‬والمعايرة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأنشطة‭ ‬المخبرية،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬تعزز‭ ‬عمليتنا‭ ‬العالمية‭ ‬بكفاءة‮»‬‭.‬

وتُعد‭ ‬شهادة‭ ‬الآيزو‭ (‬ ISO ‭/‬ IEC 17025:2017‭) ‬معيارًا‭ ‬دوليًا‭ ‬معتمدًا‭ ‬لتقييم‭ ‬المتطلبات‭ ‬العامة‭ ‬للكفاءة‭ ‬والجودة‭ ‬في‭ ‬مختبرات‭ ‬القياس‭ ‬والمعايرة،‭ ‬وهو‭ ‬معيار‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تمارس‭ ‬الأنشطة‭ ‬المخبرية‭.‬

ويُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬باس‮»‬‭ ‬قد‭ ‬جددت‭ ‬أيضا‭ ‬حصولها‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬التموين‭ ‬على‭ ‬كلٍ‭ ‬من‭ ‬اعتماد‭ ‬تحليل‭ ‬المخاطر‭ ‬ونقاط‭ ‬التحكم‭ ‬الحرجة‭ ‬ HACCP ،‭ ‬وشهادة‭ ‬آيزو‭ (‬22000‭: ‬2018‭) ‬لأنظمة‭ ‬إدارة‭ ‬سلامة‭ ‬الغذاء،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬