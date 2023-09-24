((باس)) تعلن تجديد أهم الاعتمادات الدولية بنجاح

((باس)) تعلن تجديد أهم الاعتمادات الدولية بنجاح
التاريخ
9/24/2023 11:24:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نجحت شركة خدمات مطار البحرين (باس)، الشركة الرائدة في قطاع الطيران بمملكة البحرين، في تجديد الاعتمادات الدولية الرئيسية وذلك خلال شهر أغسطس المنصرم، وشمل ذلك برنامج التدقيق على سلامة العمليات الأرضية ( ISAGO ) التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي ( IATA ) وشهادة الآيزو ( ISO / IEC 17025:2017) .
حصلت «باس» على الاعتماد الدولي لتدقيق سلامة العمليات الأرضية ( ISAGO ) منذ عام 2009، وقد نجحت في تجديد الاعتماد نظير حرصها على الالتزام بمعايير التدقيق الدولية التي تمتثل لها جميع مؤسسات المناولة الأرضية. وباعتبارها مزودًا للخدمات الأرضية، تستمر «باس» في تقييم أنظمتها الإدارية والتحكم بعملياتها التشغيلية، لاستيفاء أفضل معايير وممارسات القطاع دوليًا في جميع الأوقات. ويُذكر أن تجديد هذا الاعتماد يعكس امتثال الشركة لكل جوانب الشهادة التي تتضمن تنظيم وإدارة ومراقبة عمليات مناولة الركاب والأمتعة، مناولة وتحميل الطائرات، التحكم في الحركة الأرضية للطائرات ومناولة البضائع والشحنات.
وتعليقاً على هذا الإنجاز، صرح عادل إبراهيم الحادي مدير أول لأمن الطيران والسلامة والجودة في شركة «باس»: «نفخر بتجديدنا بنجاح لاعتماد
ISAGO ، بما يؤكد التزامنا بتقديم خدمات متميزة تلبي معايير قطاع الطيران الدولي. ويلعب تجديد هذا الاعتماد دوراً أساسياً في تطوير الخدمات التي تقدمها «باس»، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى رفع مستوى الأداء التشغيلي في الشركة بشكل عام ويلبي متطلبات شركات الطيران الإقليمية والدولية الضرورية في مجال الأمن وسلامة الطيران أثناء المناولة الأرضية.
ويُعد برنامج التدقيق على سلامة العمليات الأرضية ( ISAGO ) التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي ( IATA ) نظامًا معترف به دوليًا لتقييم أنظمة التحكم والإدارة التشغيلية للمؤسسات التي تقدم خدمات المناولة الأرضية لشركات الطيران.
وكذلك حصلت «باس» على تجديد لاعتماد شهادة الآيزو( ISO / IEC 17025:2017)
للعام السابع على التوالي، التي تم توثيقها من قِبل مجلس الاعتماد الوطني ANSI - ASQ ( ANAB ) . ويؤكد تجديد هذه الشهادة الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين مختلف مختبرات القياس والمعايرة التي تمتثل للمعايير الدولية.
ومن جانبه، صرّح سعيد سيف الغافري مدير صيانة الطائرات في شركة «باس»: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نعلن تجديد حصولنا على شهادة الآيزو ( ISO / IEC 17025:2017) ، وهو إنجاز جاء نتيجة العمل الجاد والتفاني الذي أظهره أعضاء فريق العمل في «باس». وإنما تعكس هذه الجهود التزامنا المتواصل بمعايير القياس والمعايرة في كل الأنشطة المخبرية، وذلك بهدف تحقيق نتائج تعزز عمليتنا العالمية بكفاءة».
وتُعد شهادة الآيزو ( ISO / IEC 17025:2017) معيارًا دوليًا معتمدًا لتقييم المتطلبات العامة للكفاءة والجودة في مختبرات القياس والمعايرة، وهو معيار ينطبق على جميع المؤسسات التي تمارس الأنشطة المخبرية.
ويُشار إلى أن «باس» قد جددت أيضا حصولها في إدارة التموين على كلٍ من اعتماد تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة HACCP ، وشهادة آيزو (22000: 2018) لأنظمة إدارة سلامة الغذاء، وذلك في وقت سابق من هذا العام.
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