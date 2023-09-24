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((إيجل هيلز ديار)) تعين الكوهجي للمقاولات لتطوير مراسي بي ومراسي تيريسز

9/24/2023 11:24:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬إيجل‭ ‬هيلز‭ ‬ديار،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬والمطورة‭ ‬لمشروع‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين،‭ ‬تعيين‭ ‬شركة‭ ‬مقاولات‭ ‬الكوهجي،‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬40‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الهندسة‭ ‬المدنية‭ ‬والتصميم،‭ ‬لتولي‭ ‬أعمال‭ ‬الإنشاءات‭ ‬والبناء‭ ‬والتشييد‭ ‬لمشروعيّ‭ ‬مراسي‭ ‬بي‭ ‬ومراسي‭ ‬تيريسز‭.‬

وتحت‭ ‬مظلة‭ ‬الشراكة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬إيجل‭ ‬هيلز‭ ‬ديار‭ ‬ومقاولات‭ ‬الكوهجي‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬مشروعين‭ ‬سكنيين‭ ‬ليعكس‭ ‬مفهوم‭ ‬الحياة‭ ‬الفاخرة‭ ‬والعصرية‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬سيشتملان‭ ‬على‭ ‬مرافق‭ ‬داخلية‭ ‬وخارجية‭ ‬فاخرة‭ ‬مع‭ ‬سهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬الشاطئ‭ ‬ومراسي‭ ‬جاليريا،‭ ‬وجهة‭ ‬التسوق‭ ‬والترفيه‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬الدكتور‭ ‬ماهر‭ ‬الشاعر‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬إيجل‭ ‬هيلز‭ ‬ديار‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بتعزيز‭ ‬شراكة‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬مع‭ ‬مقاولات‭ ‬الكوهجي،‭ ‬لتولي‭ ‬أعمال‭ ‬الإنشاءات‭ ‬لهذه‭ ‬المشاريع‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬تمتعهم‭ ‬بالخبرة‭ ‬اللازمة‭ ‬واشتهارهم‭ ‬باتباع‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭. ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬سنحقق‭ ‬رؤيتنا‭ ‬وسنعمل‭ ‬معًا‭ ‬على‭ ‬إنجاز‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬بنجاح‮«‬‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬المهندس‭ ‬هيثم‭ ‬يوسف‭ ‬مدير‭ ‬مشروع‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مشروع‭ ‬مراسي‭ ‬بي‭ ‬ومراسي‭ ‬تيريسز‭ ‬يعدان‭ ‬جزءًا‭ ‬مهمًا‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬تطوير‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬إنهما‭ ‬يتمتعان‭ ‬بموقع‭ ‬متميز‭ ‬يُعد‭ ‬الأمثل‭ ‬للسفر‭ ‬أو‭ ‬التسوق‭ ‬أو‭ ‬الاسترخاء‭. ‬ويوفران‭ ‬أيضًا‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬راقيا‭ ‬ومعاصرا‭ ‬ضمن‭ ‬مجتمع‭ ‬متكامل‭ ‬ذي‭ ‬واجهة‭ ‬بحرية‭ ‬خلابة‭ ‬في‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬بدأت‭ ‬أعمال‭ ‬البناء‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬هذين‭ ‬المشروعين‭ ‬الحديثين،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مراسي‭ ‬بي‭ ‬ومراسي‭ ‬تيريسز‭ ‬ضمن‭ ‬الوجهات‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين،‭ ‬كونهما‭ ‬يوفران‭ ‬شققا‭ ‬فاخرة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬مثالي‭ ‬ضمن‭ ‬إحدى‭ ‬أكثر‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬إقبالاً‭ ‬كبيرًا‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المملكة‭.‬

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