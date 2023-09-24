((إيجل هيلز ديار)) تعين الكوهجي للمقاولات لتطوير مراسي بي ومراسي تيريسز

((إيجل هيلز ديار)) تعين الكوهجي للمقاولات لتطوير مراسي بي ومراسي تيريسز
التاريخ
9/24/2023 11:24:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت إيجل هيلز ديار، الشركة الرائدة والمطورة لمشروع مراسي البحرين، تعيين شركة مقاولات الكوهجي، التي تمتلك 40 عامًا من الخبرة في مجال الهندسة المدنية والتصميم، لتولي أعمال الإنشاءات والبناء والتشييد لمشروعيّ مراسي بي ومراسي تيريسز.
وتحت مظلة الشراكة القائمة بين إيجل هيلز ديار ومقاولات الكوهجي تم الاتفاق على بناء مشروعين سكنيين ليعكس مفهوم الحياة الفاخرة والعصرية في قلب مراسي البحرين، حيث سيشتملان على مرافق داخلية وخارجية فاخرة مع سهولة الوصول إلى كل من: الشاطئ ومراسي جاليريا، وجهة التسوق والترفيه الرائدة في مملكة البحرين. وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور ماهر الشاعر العضو المنتدب لشركة إيجل هيلز ديار بقوله: «نحن سعداء بتعزيز شراكة طويلة الأمد مع مقاولات الكوهجي، لتولي أعمال الإنشاءات لهذه المشاريع نظرًا إلى تمتعهم بالخبرة اللازمة واشتهارهم باتباع أعلى معايير الجودة. ونحن على ثقة من أننا سنحقق رؤيتنا وسنعمل معًا على إنجاز الأهداف المرجوة بنجاح«. من جانبه، قال المهندس هيثم يوسف مدير مشروع مراسي البحرين: «إن مشروع مراسي بي ومراسي تيريسز يعدان جزءًا مهمًا من خطة تطوير مراسي البحرين، حيث إنهما يتمتعان بموقع متميز يُعد الأمثل للسفر أو التسوق أو الاسترخاء. ويوفران أيضًا نمط حياة راقيا ومعاصرا ضمن مجتمع متكامل ذي واجهة بحرية خلابة في مراسي البحرين».
وقد بدأت أعمال البناء بالفعل في هذين المشروعين الحديثين، ومن المتوقع أن يصبح كل من مراسي بي ومراسي تيريسز ضمن الوجهات الأبرز في مراسي البحرين، كونهما يوفران شققا فاخرة في موقع مثالي ضمن إحدى أكثر المناطق التي تشهد إقبالاً كبيرًا على صعيد المملكة.
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