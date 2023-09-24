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ثاني سفينة تصل اسطنبول منذ انتهاء العمل بـ اتفاق الحبوب وروسيا الغرب يخوض قتالا مباشرا ضدنا في أوكرانيا

9/24/2023 11:21:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصلت سفينة قمح أوكراني ثانية إلى ميناء اسطنبول عبر البحر الأسود، وفق ما أفاد موقعان متخصصان في متابعة حركة الملاحة البحرية، رغم تهديدات موسكو بضرب أي سفن تنطلق من هذا البلد أو تتوجه إليه.
وكانت سفينة «أرويات» التي ترفع علم جزر بالاو انطلقت الجمعة الماضية من مرفأ تشورنومورسك جنوب أوديسا، وهي ثاني سفينة تسلك ممرا بحريا أقامته كييف بمحاذاة سواحل دول حليفة لها للالتفاف على الحصار الذي تفرضه موسكو.
وانسحبت موسكو منتصف يوليو الماضي من الاتفاق الذي وقع في يوليو 2022 في اسطنبول لإتاحة تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية عبر البحر الأسود. وأتاح هذا الاتفاق تصدير حوالي 33 مليون طن من الحبوب خلال عام.
وكانت سفينة تحمل 3000 طن من القمح وترفع أيضا علم جزر بالاو وصلت الخميس الماضي إلى اسطنبول بعدما أبحرت من مرفأ تشورنومورسك.
على صعيد آخر، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الغربية بخوض «قتال مباشر» ضد روسيا في أوكرانيا.
وقال لافروف على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: «يمكنكم أن تسموه ما شئتم، لكنهم يقاتلوننا، يقاتلوننا في شكل مباشر. نسميها حربا هجينة، لكن هذا لا يغير الواقع»، مشيرا إلى المساعدة المالية والأسلحة وإلى «المرتزقة» الوافدين من دول غربية.
وخلال مؤتمر صحافي مسهب في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، سئل لافروف عن ضلوع الولايات المتحدة في النزاع بأوكرانيا، فقال: «إنهم يقاتلون ضدنا بحكم الأمر الواقع عبر استخدام أجسام الأوكرانيين».
وأضاف: «أعتقد أن جميع من يهتمون هنا بالوضع في أوكرانيا يعلمون جيدا أن الأميركيين والبريطانيين وآخرين يقاتلون أولا عبر تقديم مزيد من الأسلحة».
وتؤكد الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تزود كييف منظومات أسلحة، أنها لا تخوض حربا ضد موسكو بل تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.
وكان الوزير الروسي يتحدث على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة التي حضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصيا مطالبا المجتمع الدولي بمزيد من الدعم.
واقترح زيلينسكي عقد قمة من أجل السلام تناقش خطته الهادفة إلى إنهاء الحرب.
وأكد لافروف أن اقتراح التسوية هذا «غير قابل للتنفيذ إطلاقا ويستحيل تطبيقه وغير واقعي».
وردا على سؤال حول كيفية وضع حد للنزاع، أجاب وزير الخارجية الروسي «في هذه الظروف، إذا قالوا (الغربيون والأوكرانيون) إنه يجب أن يتم هذا في ساحة المعركة، حسنا، سيتم ذلك في ساحة المعركة».

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