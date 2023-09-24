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النيجر تمنع الطائرات الفرنسية من عبور مجالها الجوي

9/24/2023 11:21:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منع النظام العسكري الحاكم في النيجر الطائرات الفرنسية من عبور المجال الجوي للبلاد، بحسب رسالة إلى الطواقم الجوية نشرت على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في أفريقيا.
وأوردت الرسالة أن المجال الجوي للنيجر «مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة إلى أسطول «إير فرانس» (شركة الخطوط الجوية الفرنسية)».
وتابعت الرسالة أن المجال الجوي يبقى مغلقا «أمام كل الرحلات العسكرية العملانية والرحلات الخاصة» باستثناء تلك الحاصلة على ترخيص خاص من السلطات.
وردا على أسئلة وكالة «فرانس برس»، اكتفت شركة «إير فرانس» بالقول إنها «لا تحلق في المجال الجوي للنيجر».
وفي 4 الجاري أعادت النيجر فتح مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية بعد إغلاق استمر حوالى شهر.
وأعلنت النيجر في 6 أغسطس الماضي إغلاقه «إزاء خطر تدخل تتضح معالمه انطلاقا من دول مجاورة» في وقت هددت فيه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب في 26 يوليو الماضي.
وأكدت فرنسا مرات عدة دعمها لإيكواس فيما وصلت العلاقات بين باريس ونيامي إلى أدنى مستوى لها، بعد الانقلاب.

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