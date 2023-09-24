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إيران تؤكد استمرار تبادل الرسائل مع أميركا وإحباط محاولة تفجير 30 قنبلة في طهران

9/24/2023 11:21:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن تبادل الرسائل مع الإدارة الأميركية مستمر. ولفت عبداللهيان، خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أن خطة سلطنة عمان لاتزال مطروحة على الطاولة، في إشارة إلى الوساطة العمانية للعودة إلى محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي. وأضاف «إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة، فنحن جادون في العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة حتى تعود جميع الأطراف إلى التزاماتها»، وفق ما نقلت وكالة «تسنيم» للأنباء امس. كما قال وزير الخارجية الإيراني فيما يتعلق بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متى عملت الوكالة ضمن الإطار الفني، فإن الأمور ستسير في الاتجاه الصحيح. لكن كلما فضل الآخرون آراءهم السياسية على القضايا الفنية للوكالة، فستسوء الأمور.
وقال عبداللهيان إن القنبلة النووية ليس لها مكان في العقيدة الإيرانية.
من جهة أخرى، ذكرت وزارة الأمن الإيرانية امس أنها أحبطت محاولة لتنفيذ 30 تفجيرا متزامنا في طهران وألقت القبض على 28 «إرهابيا» قالت إنهم على صلة بتنظيم «داعش».
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة «تسنيم» للأنباء «ينتمي بعض (المقبوض عليهم) إلى تنظيم «داعش»، وبعضهم لديهم تاريخ من الانتماء إلى جماعات مسلحة في سورية وأفغانستان وباكستان وإقليم كردستان العراق».

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