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مسلحون يهاجمون دورية شرطة في كوسوفو وأصابع الاتهام تتجه إلى بلغراد

9/24/2023 11:21:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قتل شرطي وأصيب 2 آخران في وقت مبكر امس في شمال كوسوفو في كمين أقامه مسلحون، فيما نددت كوسوفو بـ «الجريمة المنظمة المدعومة من المسؤولين في بلغراد»، ورفضت صربيا «أكاذيب» بريشتينا.
وأعلن رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي في مؤتمر صحافي «حاصرت قوات الشرطة التابعة لنا 30 مهنيا وعسكريا أو شرطيا مسلحا. أدعوهم للاستسلام إلى أجهزتنا الأمنية»، قبل أن يعرض على الصحافيين صورا لرجال مسلحين ومركبات عسكرية في باحة دير قيل إنه دير بانجسكا. وأكد «أنهم ليسوا مدنيين.. بل محترفون، من الشرطة أو الجيش، موجودون في الدير وفي محيطه». وفي الدير حجاج، بحسب الأبرشية.
وذكر بيان صادر عن الأبرشية أنه داخل الدير «كان هناك مجموعة من الحجاج جاءت من نوفي ساد وكاهن». ولضمان سلامتهم احتموا داخل الدير بعد أن قام رجال ملثمون «باقتحام دير بانجسكا بمدرعة، وكسروا البوابة».
وأكد مسؤول في الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس، أنه كان هناك تبادل إطلاق النار «يمكننا مشاهدة رجال مسلحين يرتدون الزي العسكري. يطلقون النار علينا ونحن نرد».
وعلى الفور دان رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي على مواقع التواصل الاجتماعي الهجوم «الإجرامي والإرهابي». وأضاف أن «الجريمة المنظمة تهاجم بلادنا، بدعم سياسي ومالي ولوجستي من مسؤولين في بلغراد».
ودان الاتحاد الأوروبي عبر منشور لمسؤول الشؤون الخارجية جوزيب بوريل على موقع (إكس) بشدة «الهجوم البشع الذي نفذته عصابة مسلحة ضد عناصر شرطة بانيسكا شمال كوسوفو.. يجب أن يواجه المسؤولون عن ارتكابه العدالة». وأضاف: «يجب التحقق من جميع الوقائع المرتبطة بالهجوم. يجب أن يواجه المسؤولون عن ارتكابها العدالة».

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