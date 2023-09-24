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يريفان تعلن إحباط محاولة انقلابية وباكو تواصل عملياتها لبسط سيطرتها على قره باغ

9/24/2023 11:21:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بينما تواصل أذربيجان عملياتها لبسط سيطرتها على إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي ذي الغالبية الأرمينية، أعلن مجلس الأمن القومي الأرميني إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة واعتقال 8 أشخاص على صلة بالقضية.
ويأتي الإعلان عن إحباط المحاولة الانقلابية وسط احتجاجات مستمرة منذ أيام ضد رئيس الوزراء نيكول باشينيان، على خلفية الأحداث الجارية في قره باغ.
وفي الأثناء، نشرت وسائل إعلام أرمينية وروسية، امس مشاهد لوصول أول دفعة من أرمن قره باغ إلى أرمينيا تنفيذا لاتفاق وقف الأعمال العدائية.
ونشر موقع «سيفيل نت» الإعلامي الأرميني امس صورا ومقطع فيديو لمن قال إنهم لاجئون أرمن وصلوا إلى أرمينيا من منطقة ناغورني قره باغ، وظهر في الصور نساء وأطفال.
وكانت قيادة إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي قالت لـ «رويترز» امس إن 120 ألفا من عرقية الأرمن في الإقليم سيغادرون إلى أرمينيا لأنهم لا يريدون العيش كجزء من أذربيجان ويخشون من التطهير العرقي.
وقال رئيس وزراء أرمينيا أيضا إنه من المرجح أن يغادر الأرمن المنطقة وإن بلاده مستعدة لاستقبالهم.
وأضاف دافيد بابايان مستشار رئيس جمهورية أرتساخ التي أعلنها الانفصاليون من جانب واحد لـ «رويترز»: «شعبنا لا يريد العيش كجزء من أذربيجان. 99.9% يفضلون مغادرة أرضنا التاريخية».
وتابع قائلا: «مصير شعبنا المسكين سيسطره التاريخ كعار ووصمة على جبين الأرمن والعالم المتحضر بأسره. المسؤولون عن مصيرنا هذا سيحاسبون يوما ما أمام الله على خطاياهم».
وقال قادة الأرمن في ناغورني قره باغ في بيان إن قوات حفظ السلام الروسية سترافق كل الذين شردتهم عملية أذربيجان العسكرية ويريدون المغادرة إلى أرمينيا. وقال بابايان إن توقيت تحرك السكان عبر ممر لاتشين الذي يربط الإقليم بأرمينيا لم يتضح بعد.
من جهته، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في خطاب متلفز للأمة، إن أرمينيا لم تعد محمية من قبل حلفائها الإقليميين والتكتلات الأمنية الإقليمية في صراعها المستمر منذ عقود مع أذربيجان.
وأضاف باشينيان، دون أن يذكر بشكل مباشر اسم روسيا أكبر حليف ليريفان في المنطقة، أن «تحليل الوضع يظهر أن التكتلات الأمنية والحلفاء، الذين اعتمدنا عليهم منذ فترة طويلة، قد وضعوا هدفا لإظهار ضعفنا وجعل من المستحيل على شعب أرمينيا أن تكون له دولة مستقلة»، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.
وفيما يواجه باشينيان دعوات للاستقالة لفشله في إنقاذ الإقليم، قال: «يظل أرمن ناغورني قره باغ عرضة للتطهير العرقي، الإمدادات الإنسانية وصلت إلى الإقليم خلال الأيام القليلة الماضية لكن هذا لا يغير الوضع».
وتابع قائلا: «إذا لم تتهيأ ظروف المعيشة الحقيقية للأرمن في ناغورني قره باغ في منازلهم والآليات الفاعلة للحماية من التطهير العرقي فالاحتمال يتزايد بأن الأرمن سيطردون من أرضهم باعتبار هذا السبيل الوحيد للخلاص».
ونقلت عنه وكالة تاس الروسية للأنباء قوله: «حكومتنا سترحب بكل ود بإخواننا وأخواتنا من ناغورني قره باغ».
وواصلت القــــــوات الأذربيجانية عملياتها أمس بهدف بسط سيطرتها الكاملة على إقليم ناغورني قره باغ وصادرت مئات الأسلحة من الانفصاليين، على مرتفعات «العاصمة» ستيباناكيرت.
وفي محيط مدينة شوشا التي تسيطر عليها أذربيجان منذ 3 سنوات في قره باغ والواقعة قرب ستيباناكيرت «المحاصرة» بحسب مسؤولين محليين، عرضت أمام الصحافيين مئات الأسلحة الخفيفة التي صودرت من الانفصاليين ودبابات تحمل إشارة صليب أبيض.

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