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محمد بن راشد يبحث عن وزير للشباب وتفاعل كبير وإشادة باستقطاب الكفاءات

9/24/2023 11:21:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شباب وشابات الإمارات ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة، مراسلة مجلس الوزراء لاختيار وزير أو وزيرة للشباب.
وقال الشيخ محمد بن راشد في حسابه على موقع إكس: «إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات، أبحث عن شاب أو شابة من المتميزيـــــن، يمثلون قضايا الشباب، وينقلون آراءهم، ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم، ليكون وزيرا/ وزيرة للشباب معنا في حكومة الإمارات». وأضاف: «نريده ملما بقضايا وطنه، واعيا لواقع مجتمعه، ميدانيا في عمله، عقلانيا في طرحه، شجاعا وقويا في تمثيل بلده، شغوفا لخدمة تراب وطنه».
وتابع الشيخ محمد بن راشد: «نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيرا للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء عبر «Contac[email protected] »، والله الموفق أولا وأخيرا لكل خير».
وقد أثار منشور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تفاعلا كبيرا بين المتابعين والنشطاء من الإمارات وخارجها، وسط إشادة بالأسلوب الجديد الذي تنتهجه الدولة في استقطاب الكفاءات، بعيدا عن الأساليب التقليدية المتبعة.
وفي وقت سابق، أكد الشيخ محمد بن راشد أن الحكومات لا تستطيع بناء تنمية راسخة لشعوبها بدون شراكة حقيقية مع شبابها. وقال: «إننا نطمح من خلال جميع البرامج والسياسات والخدمات التي نقدمها لإلهام وإسعاد وبناء فرص حقيقية لكل الشباب في دولة الإمارات».
وفي إطار اهتمامها بتمكين الشباب، أطلقت دولة الإمارات قبل سنوات «منصة للشباب» تضم آلاف الفرص المتاحة أمامهم بالتعاون مع الجهات الداعمة الوطنية.

MENAFN24092023000130011022ID1107131729

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