Monday, 25 September 2023 08:00 GMT

يوم الصيدلي العالمي 2023

9/24/2023 11:21:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تاريخ المهنة عريق.. وعطاؤها كبير وممارسة عامليها مشرف، وقد أقر الاحتفال بها في تاريخ 25 سبتمبر سنويا من كل عام، لأن يوم 25 سبتمبر يصادف اليوم ذاته الذي تأسس فيه الاتحاد الدولي للصيادلة FIB تاريخ 25 سبتمبر 1912، تقديرا لعطاءاتهم وجهودهم المبذولة.
لقد تطور دور الصيدلي بشكل كبير في العقود الأخيرة، في السابق كان دوره منوطا بصرف الدواء وتوفيره، في حين كان تفاعله مع التخصصات الطبية الأخرى محدودا إلى حد ما، فماذا يستطيع أن يقدم الصيدلي اليوم؟
1- صيدلي المستشفى: يقدم صيدلي المستشفى دورا عظيما من خلال وجوده في الأجنحة مع الأطباء أو من خلال العيادات الخارجية أو صيدلية المرضى المنومين in-patient، ضمان عدم وجود تداخلات دوائية - دوائية أو تداخلات دوائية مع مرض معين، التأكد من مطابقة أدوية المريض وجرعاته، التأكد من صحة الجرعات الموصوفة، لاحظ أن كل تلك الخدمات تقلل من الأخطاء الدوائية التي قد تكلف الكثير على ميزانية الصحة.
2- صيدلي المجتمع community pharmacy: يعتبر صيادلة المجتمع أكثر المهنيين الصحيين الذين يمكن للجمهور الوصول إليهم، حيث إنهم متاحون لتقديم الاستشارات الدوائية والنصح الصيدلاني طوال الوقت، لذلك يعد صيدلي المجتمع من أهم مقدمي الرعاية الصحية.
3- صيدلي السموم: هو الصيدلي المتخصص في مجال السموم وتأثيرها على الجسم، دوره يتضمن تقديم المشورة والتوجيه للأشخاص الذين تعرضوا للتسمم أو تأثروا بمواد سامة، عمله أيضا يشمل تقديم الاستشارة في حالات الجرعات الخاطئة للأدوية وتأثيراتها الضارة.
4- صيدلي الرقابة الدوائية: إدارة الرقابة الدوائية تقع في منطقة «الصباح الطبية» ويتعلق دور صيادلة الرقابة بالتأكد من سلامة وجودة الأدوية الموجودة في السوق أيضا يقومون بتفتيش المنشآت الصيدلانية والمختبرات وتقييم الممارسات التي تتعلق بتصنيع وتخزين الأدوية وتوزيعها.
وما استعرضناه غيض من فيض لأدوار الصيادلة المهمة في تقويم الرعاية الصحية والصيدلانية.
ومن المهم كذلك ذكر أن الصيدلي يهتم بإقامة علاقة مباشرة بينه وبين المريض وبقية أعضاء الفريق الصحي لتحقيق أفضل رعاية صحية مقدمة.

MENAFN24092023000130011022ID1107131728

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث