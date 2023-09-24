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السياحة الداخلية

9/24/2023 11:21:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قبل نحو اسبوع تعرض سائح كويتي للاعتداء بالضرب من قبل افراد في تركيا، وهذه الحادثة مرفوضة أخلاقيا واجتماعيا وما زاد الامر سوءا انه لم يكن وحده بل كانت اسرته معه اثناء هذه الحادثة التي اصبحت حديث الناس شرقا وغربا.
هذه الحادثة لها جوانب متعددة، يلفت أحدها أنظارنا إلى السياحة الداخلية في الكويت والتي تحتاج إلى الكثير من العمل لأنها تقريبا تكون تكاد تكون معدومة.
هذا الأمر انعكس على المواطن الكويتي الذي ذهب الى البحث عن السياحة خارج الكويت متحملا بذلك عناء ومشقة السفر مع اطفاله وكذلك المشاكل المتعددة كالنصب والاحتيال والضرب ولإنفاق الكثير من الاموال لأجل أسرته التي استهلكت حصتها بالسياحة لعدة مرات بالسنة في المجمعات التجارية ولا يلامون في ذلك اذ ليس لديهم خيار آخر.
والغريب في الأمر أن كل مقومات السياحة داخل الكويت متوافرة مثل الارض والتمويل والافكار الابداعية والمكاتب الهندسية وشركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والزبائن الدائمين وما يزيد السياحة الداخلية جمالا هو أن دينارنا بديرتنا ولم يهاجر مع السائح الى الخارج. وهذا يعني أيضا تنوع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد الكلي على النفط.
ومن جهة اخرى وكما يقول لي احد الاصدقاء ان السياحة تفرغ الطاقة السلبية الناتجة عن ضغوط الحياة والعمل وكأنها نقطة اعادة التشغيل وأنا مستعد ان انفق المال في السياحة داخل الكويت ومهما كان حجم الاموال التي سأنفقها داخل الكويت على السياحة لن تصل بكل الاحوال الى ثلث المال الذي سأنفقه على السياحة خارج الكويت واضف الى ذلك عدم تعرضي الى المشاكل المحتملة في رحلتي السياحية خارج الكويت، اما في الكويت فلا توجد مشاكل سياحية تستحق الذكر.
هكذا يتضح لنا أن وجود مرافق سياحية هو أمر حيوي مهم وداعم لاستقرار نفسية المواطن ولم شمل الأسرة بصفة دورية للحفاظ على ابنائها من رفقاء السوء.
باختصار المواطن بحاجه الى سياحة داخلية نموذجية راقية تتمثل في المدن الترفيهية والمنتجعات السياحية والرحلات البرية والبحرية والمناسبات السنوية مثل العيدين (الفطر والأضحى) وعيدي الاستقلال والتحرير، وعيد الربيع وهو مشابه إلى حد ما لفعاليات ارض الشتاء اضافة الى هلا فبراير وغير ذلك من المناسبات التي يمكن استغلالها في مجال السياحة الداخلية، وكل ذلك لن يتم الا برعاية حكومية لهذا الاتجاه.

MENAFN24092023000130011022ID1107131727

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