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الشخصية الاجتماعية

9/24/2023 11:21:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إن للمجتمع شخصيته التي تتأسس على ثلاثية حب الأرض والانتماء القومي والرابط الديني، ومن هذه الثلاثية تنطلق خصوصيات كل مجتمع من حيث اصالة الأخلاق والعادات والتقاليد، وهذه «الشخصية الاجتماعية» هي السور الحامي والمانع المقاوم لكل دخيل مضاد لما هو ايمان وقناعة موجودة عندنا تريد اختراقنا ونشر الشاذ وغريب الاطوار من أفكار مريضة شريرة.
ان هناك أمورا دخيلة علينا تحاول اختراق مجتمعاتنا من خلال الترفيه السينمائي والتلفزيوني ومواقع مشبوهة على الانترنت والموسيقى الغنائية والتجارة الاستهلاكية مثل موضة الملابس وألعاب الأطفال والساعات...الخ ضمن موجة عالمية «مبرمجة» تريد نشر الانحرافات السلوكية الشاذة عن الفطرة السليمة والطبيعة الفسيولوجية للإنسان، ومنها الترويج والدعاية لعمليات تغيير الجنس خارج النطاق الطبي ومن دون ضرورة علاجية، بل يتم ربط «تغيير الجنس» مع مصطلحات «فخمة» مثل حقوق الانسان وحرية الفرد، ومحاربة العنصرية؟! وطبعا هذا الربط غير صحيح وغير علمي وغير ذي صفة حقيقية، وهو يدخل ضمن الترويج لهكذا موجات منحرفة.
انهم ينشرون «كذبا» ان للطفل «حرية» و«إدراكا عقليا» لاختيار الجنس الذي يريده ! ويرفضون ما هو طبيعي من فسيولوجية بيولوجية وراثية، ويريدون الفرض القانوني لعمليات كهذه على من يريد وكأن المسألة «اختيار» وليست «قضاء وقدرا» معروف ان يكون الانسان إما «ذكرا» وإما انثى وفقط.
ان «شذوذا» كهذا أصبح له منابره ومواقعه التي تريد ان تقتحم وتدخل مجتمعات الآخرين لذلك نجد أن هناك أكثر من موقع للتصدي ولمقاومة هذه الأشياء المنحرفة عن الفطرة البشرية السليمة وتحركت بالتالي توجهات من بعض الدول «المهمة» لحماية مجتمعاتها وأبنائها من «برمجة دعائية للانحراف» كهذه، وهذا ما قامت به جمهورية روسيا الاتحادية حيث وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يحظر التحول الجنسي، كما يمنع على من «غيروا» جنسهم تبني الأطفال!
ولا يشمل تغيير الجنس التدخلات الطبية المتعلقة بـ«علاج التشوهات الخلقية» والامراض الوراثية وامراض الغدد الصماء المرتبطة بتكوين الأعضاء التناسلية عند الأطفال، والتي يمكن تنفيذها بقرار من لجنة طبية مختصة.
وكذلك قامت «ماليزيا» بمنع أي ترويج او بيع او لبس او تبادل لأي منتجات تجارية استهلاكية تعطي معاني مرتبطة مع «تغيير الجنس» او للانحرافات الخلقية والشذوذ وأيضا فرضت عقوبات مشددة تصل الى السجن لثلاث سنوات مع غرامات مالية كبيرة لكل من ينشر ويوزع ويتبنى هذه الشعارات الهدامة للأسرة والمجتمع.
ان للدولة مسؤولية في أي موقع على الكرة الأرضية في حماية نفسها من أي اختراقات من هنا وهناك تريد الشر بها وبمواطنيها والحفاظ على نظام «الأسرة التقليدية» ومنها نحن ننطلق للدعوة الى الانضمام لجهود هذه الدول لإصدار مثل هذه التشريعات والقوانين المهمة الحامية لنا من أي اختراق يريد صناعة الشر في اوطاننا ومجتمعاتنا.

MENAFN24092023000130011022ID1107131726

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