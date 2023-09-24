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عدم الاختلاط.. ما له وما عليه

9/24/2023 11:21:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أثار موضوع عدم الاختلاط بجامعة الكويت لغطا كبيرا في الشارع الكويتي مؤخرا، وانقسم الناس بين من وافق على هذا الطرح ومن رفض جملة وتفصيلا فكرة عدم الاختلاط... المؤكد أن كل شخص نظر من خلال زاويته الخاصة لفهم هذا الموضوع، فأحد الطرفين يرى ضرورة عدم وضع عود الثقاب قرب البنزين، فيما الآخر يستنكر طلب التباعد بين أبنائنا في الحرم الجامعي الذي جمعهم لطلب العلم فقط. ولا يخفى على أحد أن هناك من شجع على عدم الاختلاط خوفا على أبنائه، لأن التلميذ منذ صغره منفصل بتعليمه ويجد الاختلاط فجأة في فصول الجامعة، وباعتقاد ولي الأمر أن ذلك الأمر سيجعل ابنه مشغولا بالطرف الآخر وغير المتعود وجوده معه في الفصل خلاف المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، ورد البعض فقال إن الاختلاط «فارض نفسه» بالحياة العامة، والشارع، والمولات ومراكز التسوق والجمعيات، حتى الحرم المكي به اختلاط، لكن الكل مشغول بالعبادة والخشوع طلبا لرضا الله غير مكترث يمن حوله فتى أو فتاة. وهناك من اعترض بشدة وقال إن أبناءنا وبناتنا قد تربوا ونشأوا على حسن الخلق والتربية السليمة وكل منهم يعرف الصح من الخطأ واجتماعهم في الجامعة لن يكون به أي مشكلة، بل سيكون هناك احترام متبادل وتقدير من الطالب لأخته الشابة معه في نفس القاعة أو ساحة الجامعة أو في الكافتيريا. فالآباء الذين يشتكون الخوف على أبنائهم من الاختلاط الجامعي ليس بمحله السليم. ولو نظرنا لزاوية أخرى في الاختلاط وهي أن مجتمعنا محافظ والكثير من البيوت منغلقة على نفسها، فسنجد أن وجود الشاب مع الفتاة في الجامعة سيجعل الطالب يثق بقدرة الطالبة الكويتية، ونحن نشتكي في مجتمعنا كثرة العنوسة، وحين يُعجب الطالب بأخلاق الفتاة وحسن تربيتها وسلوكها ولبسها المحتشم بالتأكيد سيختارها أما لأبنائه للمستقبل وبكل ثقة.. لكن المطلوب من الفتاة بالمقابل، وبعد الزي الموحد بالمرحلة الثانوية، أن تكون حذرة في ارتداء الملابس المحتشمة والمستترة وما يليق بطالبة الجامعة. أنت أيتها الفتاة ذاهبة لطلب العلم وليس للاستعراض بملابس تلفت النظر، وذاهبة لكسب المعرفة والثقافة وليس لوضع التبرج والمكياج الصارخ على الوجه لفترة صباحية خاصة بالدراسة. هذا الانفلات عند البعض بالتبرج والملابس الضيقة او القصيرة بشكل لافت هو ما يزعج أساتذة الجامعة ويثير خوف أولياء الأمور على أبنائهم من الاختلاط.
على كل ولي أمر من أب وأم، أن يراقب ملابس ابنته قبل الذهاب للجامعة الى جانب التوعية الأخلاقية سواء بطريقة الحديث مع الآخرين والصوت المنخفض وانتقاء الألفاظ الحسنة والتأدب مع الدكتور المحاضر، لأن الأدب والأخلاق يعكسان البيئة التي أتت منها الطالبة للجامعة. والقصد من هذا كله طلب الفضيلة والاستقامة لكل أبنائنا الذين هم آباء وأمهات المستقبل ونجوم سماء الكويت بالإنجاز والعطاء لرفعة شأن وطنهم.
كثيرة هي حالات الطلاق بمجتمعنا ويقولون إن من اسباب ذلك عدم معرفة كيفية التعامل مع الطرف الآخر بسبب فجوة التباعد بين الطرفين طوال حياتهم الدراسية مما أدى الى عدم فهم الآخر، لكن وجودهم في مبنى الجامعة والقاعة معا سيعطيهم الثقة بأنفسهم ويصبح الاختلاط أمرا طبيعيا مع الأيام دون خوف او بحث عن طرف يجهله ويريد التعرف عليه.
لكل من تعب في تربية أبنائه وبناته أقول له: لا تخف عليهم لأنك أسست تأسيسا سليما وأصبحوا في سن العقل والنضج ويعرفون الصح من الخطأ وفوق ذلك سيحصنون أنفسهم بالعلم إن شاء الله.

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