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الأولاد والأحفاد نعمة ربانية

9/24/2023 11:21:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لدينا مقولة شعبية متقادمة «الأعز من الولد ولد الولد!»، وهكذا هي دورة الحياة الأسرية، هكذا كانت في الماضي ولاتزال مستمرة في الحاضر عند الأسر والجماعات.
الآن ومع أنه لكل مجموعة أسرية عائلية طابعها وطبيعتها إلا أن الغالب أنه في المناسبات يتجمع أفراد الأسرة بكبارها وشبابها وذريتها، تحفهم السعادة، وترافقهم المودة، والتقدير، والاحترام.
وهذا ما يحدث أيضا في المواسم الدينية، والأعياد وغيرها من المناسبات السعيدة مثل الأفراح، وغيرها حيث تجتمع الأسر والجماعات وتحرص على حضور كل أفرادها وأبنائها، وذلك لتحقيق الهدف الأساسي من «الجمعة» وهو زيادة المودة والألفة وتمتين التواصل بين أفرادها، مع الطموح إلى تحقيق المزيد عبر زيادة الترابط والتلاحم بين أعضائها.
لكن مع التطور التكنولوجي الحاصل في هذه الآونة وتقدم وسائل تقنية التواصل الاجتماعي وما أحدثته من تغيرات اجتماعية خطيرة فيما يتعلق بترابط الأسر والعائلات بل وحتى الأصدقاء والزملاء، وما نتج عن الانشغال بها من تفكك وتباعد على أرض الواقع، فإن الحل بمواجهة هذا التشرذم يكون بالتمسك بتعاليم ديننا الحنيف، ومبادئ الأديان السماوية الربانية، وكذلك التوعية الإعلامية بقيمة التواصل الحقيقي على أرض الواقع، وليس عبر شاشات الهواتف الذكية، وكذلك تعريف الجميع عبر المنابر المختلفة والمناهج الدراسية للأولاد والبنات بالمراحل الدراسية المختلفة، حتى يتعلم الأولاد والأحفاد في سنوات التعليم بدءا من الابتدائي حتى الجامعي ضرورة وأهمية التواصل مع الأهل وإيجاد روابط قوية لا تؤثر فيها وسائل التواصل الاجتماعي بتداعياتها السلبية. يمكن مواجهة هذه المشكلة بالتخطيط السليم للمؤسسات والمراكز التعليمية والإعلامية كما يحدث بالدول والبلاد المتقدمة علميا، حيث تتم حماية الأولاد والأحفاد في مراحل الدراسة المتتالية من التأثيرات السلبية للتطورات التكنولوجية كما أسلفنا. حفظ الله الأولاد والأحفاد فلذات الأكباد وثروات الأمم للحاضر والمستقبل بإذن الله.

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