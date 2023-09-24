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حشر مع الناس عيد

9/24/2023 11:21:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الحشر، الجمع في مكان واحد والحشد، والأصل اجتماع الخلق يوم القيامة، وهذا مثل شعبي يمكن لنا أن نقبله أو نرفضه حسب قناعتنا، لأنه كلام مرسل، وعندما تتأمله ترى أن معناه يوحي لك بالخوض مع الخائضين، وأن تحشر أنفك فيما لا يعنيك، أو أنك تحاكي الناس بما يفعلون، فربما كان هؤلاء الناس على خطأ أو ينتظرون خطأ داهما، أفتتحمل الخطأ معهم، فإن كان ولابد احشر نفسك مع المصلين في جماعة، أو احشر نفسك مع من ينادي بعمل الخير، أما غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك، مثل الطفيلي الذي رأى جماعة من الزنادقة مجتمعين، فحشر نفسه بينهم ظنا منه أنهم سيذهبون إلى وليمة، فسيقوا وهو معهم إلى الخليفة فأمر بقتلهم فحاول أن يبرئ نفسه من هذه التهمة الشنيعة فلم يتمكن فقتل معهم بسبب أنه حشر نفسه فيما لا يعنيه.
فالإنسان العاقل اللبيب لا يورط نفسه في أمور لا يعرف عنها شيئا بذريعة «حشر مع الناس عيد» فيكون بذلك إمعة وينطبق عليه القول الآخر «مع الخيل ياشقرا». يقول الإمام ابن الجوزي في كتاب الحمقى والمغفلين: مررت بقوم يضربون رجلا ومن بينهم رجل أشدهم ضربا له، فسألته فيم انتم وما بال الرجل يضرب؟ وأنت أشدهم ضربا له ! فقال والله ما أدري ما شأنه وفيما يضرب، ولكني رأيت الناس يضربونه فضربته معهم احتسابا للأجر والثواب.
ومع ما ذكرت فهناك أناس يؤيدون هذا المثل مع أنه مفهوم خاطئ ومنطق غير مقنع وله تأثير سلبي على الناس لأنه تقليد أعمى بلا دراية، وهم أناس يتبعون بعضهم بعضا على الخطأ نتيجة تعطل عقولهم وجهلهم وموت ضمائرهم، وهذا الأمر مستهجن لأنه باعث للفوضى ومشجع على الانحراف عن جادة الصواب، يقول الصحابي عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: لا يكون احدكم إمعة، قالوا وما الإمعة يا أبا عبدالرحمن؟ قال: يقول أنا مع الناس أن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت. ودمتم سالمين.

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