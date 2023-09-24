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أكثر من 500 ألف مشارك في حب الوطن باحتفالات العثيم للاستثمار باليوم الوطني 93

9/24/2023 11:13:11 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت شركة "العثيم للاستثمار" احتفالات باليوم الوطني 93 على نطاق واسع في جميع مراكزها التجارية في المملكة، حيث تجاوز عدد المشاركين الـ500 ألف شخص، بما في ذلك العوائل والشباب والأطفال.
التجاوب الجماهيري الكبير مع الفعاليات فاق التوقعات، حيث أعرب الجمهور عن إعجابهم الشديد بالتنوع والإبداع الذي تميزت به الأنشطة والفعاليات. مع توجيه الاهتمام لجميع الفئات العمرية، من الأطفال إلى الكبار في أجواء من الحيوية والروح الوطنية التي تجمع جميع أفراد المجتمع.
الابتكار والتنوع
تميزت فعاليات اليوم الوطني بمزيج فريد من الابتكار والتنوع، حيث شملت أكثر من 45 نشاطاً متعدد الأوجه، من العروض المسرحية والمسابقات والألعاب الترفيهية والمعارض الفنية والثقافية وصولاً إلى الأغاني الوطنية التي أضفت نغمات الفرح والاعتزاز بالوطن. كما شهدت الفعاليات جملة من الأنشطة التي أضفت جواً من الحماس والفخر، بما في ذلك توزيع الأعلام والهدايا التذكارية التي زادت من بهجة الاحتفالات.
كما عكست المسيرات الروح الوطنية العالية والفخر بالمملكة، حيث كانت مكتظة بالأعلام السعودية التي تم توزيعها على الحضور كرمز للبهجة والاحتفال باليوم الوطني، في جو من المشاعر العالية والاعتزاز والولاء للوطن.
مشاركة واسعة
تألقت فعاليات اليوم الوطني التي أقامتها "العثيم للاستثمار" بمشاركة واسعة من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.
هذه المشاركة الرسمية أضافت طابعاً مميزاً وملموساً للاحتفالات، وأظهرت التماسك والتعاون بين جميع أطياف المجتمع السعودي.
كما أبرزت مشاركة الوزارات والمؤسسات والهيئات في فعاليات اليوم الوطني، الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الجهات في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء للوطن، وعكست الروح الجماعية التي تميز المجتمع السعودي.
وأثرت هذه الهيئات بشكل كبير على جودة وثراء الفعاليات، من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تعكس أهمية اليوم الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030.
مشاركة مميزة لأبناء شهداء الواجب
أضفت مشاركة أبناء شهداء الواجب لمسة خاصة ومعنى عميق لفعاليات اليوم الوطني الذي نظمته "العثيم للاستثمار". فقد رسخت مشاركتهم الروح الوطنية التي تشتعل في قلوب الجميع، وأعادت تذكيرنا بالتضحيات العظيمة التي قدمها شهداء الواجب من أجل الوطن.
وقد تجلى ذلك من خلال الأنشطة المتنوعة التي شارك فيها أبناء الشهداء، حيث أضفوا روحًا من التعاطف والاعتزاز بالوطن إلى الفعاليات. من الألعاب الترفيهية إلى المسابقات، كانت مشاركتهم ملموسة ومثيرة للاهتمام.
الجدير بالذكر أن مشاركة "العثيم للاستثمار" في احتفالات اليوم الوطني، جاءت لتثبت التزام الشركة بالمشاركة في الأحداث الوطنية، ودعمها للمجتمع في كل المناسبات.

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