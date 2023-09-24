6 5 مليارات ريال واردات السعودية من دول الخليج
التاريخ
9/24/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 6.56 مليارات ريال خلال شهر يوليو 2023، منخفضة بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
واستحوذت الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة على 65% من إجمالي الواردات السعودية وبقيمة 4.27 مليارات ريال، مرتفعة بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
فيما بلغت الواردات من سلطنة عمان 1.2 مليار ريال، والبحرين بقيمة 592.8 مليون ريال، أما الواردات من قطر فبلغت 334.6 مليون ريال، وبلغت الواردات من الكويت 122 مليون ريال.
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