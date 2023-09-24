ماستر كارد السياح الكويتيون الأعلى إنفاقا في تركيا بـ 1280 دولارا

ماستر كارد السياح الكويتيون الأعلى إنفاقا في تركيا بـ 1280 دولارا
التاريخ
9/24/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة ماستر كارد العالمية الرائدة في قطاع المدفوعات أن إنفاق السياح الأجانب الذين زاروا تركيا في الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، عبر بطاقاتهم المصرفية، زاد 19% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
جاء ذلك في تقرير للشركة صدر مؤخرا، حول الموسم السياحي 2023 في تركيا، الذي أشارت فيه إلى أن إنفاق البطاقات الكويتية خلال تلك الفترة كان بمعدل 1280 دولارا (ما يعادل 400 دينار) لكل بطاقة، فيما تم تسجيل أعلى نمو مقارنة بالعام الماضي في إنفاق السياح القادمين من السعودية بنسبة 298%، حيث بلغت حصة السياح القادمين من هذا البلد في إجمالي إنفاق السياح الأجانب في تركيا 4% في الفترة المذكورة.
وتضمن التقرير أحدث المعطيات بخصوص الإنفاق عبر البطاقات الصادرة من خارج البلاد التي تحمل شعاري «Mastercard» و«Maestro»، فيما لفت إلى أن عدد البطاقات المستخدمة في المدفوعات زاد 25% توازيا مع زيادة عدد السياح في تركيا.
وفي التفاصيل، فإن 50% من إنفاق السياح الأجانب في تركيا كان من السياح القادمين من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وهولندا، فيما كان من اللافت زيادة إنفاق السياح البريطانيين بنسبة 34% مقارنة بالعام الماضي، وبلغت نسبة إنفاقهم 18% من إجمالي إنفاق السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا في الأشهر التسعة.
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