Monday, 25 September 2023 07:59 GMT

ماستر كارد السياح الكويتيون الأعلى إنفاقا في تركيا بـ 1280 دولارا

9/24/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة ماستر كارد العالمية الرائدة في قطاع المدفوعات أن إنفاق السياح الأجانب الذين زاروا تركيا في الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، عبر بطاقاتهم المصرفية، زاد 19% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
جاء ذلك في تقرير للشركة صدر مؤخرا، حول الموسم السياحي 2023 في تركيا، الذي أشارت فيه إلى أن إنفاق البطاقات الكويتية خلال تلك الفترة كان بمعدل 1280 دولارا (ما يعادل 400 دينار) لكل بطاقة، فيما تم تسجيل أعلى نمو مقارنة بالعام الماضي في إنفاق السياح القادمين من السعودية بنسبة 298%، حيث بلغت حصة السياح القادمين من هذا البلد في إجمالي إنفاق السياح الأجانب في تركيا 4% في الفترة المذكورة.
وتضمن التقرير أحدث المعطيات بخصوص الإنفاق عبر البطاقات الصادرة من خارج البلاد التي تحمل شعاري «Mastercard» و«Maestro»، فيما لفت إلى أن عدد البطاقات المستخدمة في المدفوعات زاد 25% توازيا مع زيادة عدد السياح في تركيا.
وفي التفاصيل، فإن 50% من إنفاق السياح الأجانب في تركيا كان من السياح القادمين من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وهولندا، فيما كان من اللافت زيادة إنفاق السياح البريطانيين بنسبة 34% مقارنة بالعام الماضي، وبلغت نسبة إنفاقهم 18% من إجمالي إنفاق السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا في الأشهر التسعة.

MENAFN24092023000130011022ID1107131682

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث