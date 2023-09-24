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آبل تعتزم زيادة إنتاجها في الهند 5 أضعاف

9/24/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تخطط شركة «آبل» لزيادة الإنتاج في الهند أكثر من 5 أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة، حسبما أفادت وكالة PTI نقلا عن مسؤولين حكوميين لم تحددهم.
وقال المسؤول إن الشركة تجاوزت إنتاجها في البلاد بقيمة 7 مليارات دولار في السنة المالية الماضية وتهدف إلى تحقيق 40 مليار دولار.
وفيما تصنع شركة «آبل» أجهزة «آيفون» في الهند، فإنها تخطط لبدء تصنيع AirPods أيضا في العام المقبل، وفقا لما نقلته «بلومبيرغ».
ولأول مرة، أطلقت شركة تصنيع الهواتف التي يقع مقرها في كوبرتينو هاتف «آيفون 15» الهندي الصنع هذا الشهر في يوم إصداره العالمي.
وفي الوقت نفسه، تتطلع البلاد إلى توسيع صناعة الإلكترونيات إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2026 على خلفية زيادة إنتاج الهواتف الذكية والدفع العالمي لإزالة المخاطر في سلاسل التوريد الصينية، حسبما صرح وزير الدولة للتكنولوجيا الهندي راجيف شاندراسيخار.

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