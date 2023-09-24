آبل تعتزم زيادة إنتاجها في الهند 5 أضعاف

آبل تعتزم زيادة إنتاجها في الهند 5 أضعاف
التاريخ
9/24/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تخطط شركة «آبل» لزيادة الإنتاج في الهند أكثر من 5 أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة، حسبما أفادت وكالة PTI نقلا عن مسؤولين حكوميين لم تحددهم.
وقال المسؤول إن الشركة تجاوزت إنتاجها في البلاد بقيمة 7 مليارات دولار في السنة المالية الماضية وتهدف إلى تحقيق 40 مليار دولار.
وفيما تصنع شركة «آبل» أجهزة «آيفون» في الهند، فإنها تخطط لبدء تصنيع AirPods أيضا في العام المقبل، وفقا لما نقلته «بلومبيرغ».
ولأول مرة، أطلقت شركة تصنيع الهواتف التي يقع مقرها في كوبرتينو هاتف «آيفون 15» الهندي الصنع هذا الشهر في يوم إصداره العالمي.
وفي الوقت نفسه، تتطلع البلاد إلى توسيع صناعة الإلكترونيات إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2026 على خلفية زيادة إنتاج الهواتف الذكية والدفع العالمي لإزالة المخاطر في سلاسل التوريد الصينية، حسبما صرح وزير الدولة للتكنولوجيا الهندي راجيف شاندراسيخار.
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