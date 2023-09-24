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Stc تواصل رحلتها في مسرعة الأعمال Inspireu

9/24/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • الجاسم: «stc» من أكبر الداعمين للشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة


أعلنت شركة الاتصالات الكويتية «stc»، عن اختتام المرحلة الأولى من مبادرة «InspireU»، الحاضنة ومسرعة الأعمال المتطورة والمصممة خصيصا لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، حيث تندرج هذه المبادرة تحت مظلة «وياك» من stc، التي تستهدف دعم الشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة تماشيا مع برنامج المسؤولية المجتمعية واستراتيجية الشركة للاستدامة المؤسسية.
وخلال المرحلة الأولى من مبادرة «InspireU»، تم اختيار 3 شركات ناشئة بناء على معايير الاختيار المحددة مسبقا في إطار البرنامج لتكون ضمن الشركات الـ 20 المشاركة في الدفعة العاشرة لبرنامج inspireU. بعد عملية الاختيار، ستخضع الشركات الناشئة لبرنامج تدريبي لمدة 6 أشهر من أجل تسريع وتطوير نموها وتحديد الأهداف الرئيسية التي ستدفع إلى تنمية نماذج أعمالها. بالإضافة إلى ذلك، ستزور الشركات الناشئة موقع مبادرة InspireU في المملكة العربية السعودية، حيث ستحضر دورات مكثفة والعديد من ورش العمل التي ستساعدها في الوصول إلى مسارات النمو المنشودة.
وتقدم inspireU للشركات الناشئة مساحة عمل متكاملة الخدمات في الكويت والسعودية بالإضافة الى مساعدة في المعاملات الحكومية للمشاريع المميزة الفائزة. علاوة على ذلك، سوف يحصل رواد الأعمال على الدعم الكامل من خلال الإرشادات العملية، والتدريبات الموجهة مع تمكين الفائزين من المشاركة او زيارة المعارض الدولية ونسج علاقات وشبكات اجتماعية مع العديد من رواد الأعمال والمستثمرين. وتوفر inspireU الدعم المالي لتمكين الشركات الناشئة في تحقيق أفكارها وأحلامها في بيئة عمل تنافسية.
وبهذه المناسبة، قالت دانة الجاسم، مدير عام اتصالات الشركات في stc: من دواعي سرورنا أن نعلن عن الـ 3 مشاريع الفائزة في نسختنا الأولى من برنامج inpireU في الكويت والتي سوف تنضم إلى باقي الشركات الفائزة والتي يصل عددها إلى 20 والمشاركة في الدفعة العاشرة لبرنامج inspireU. وتتماشى هذه المبادرة مع الأهداف الأساسية تحت مظلة «وياك»، حيث إن stc تعتبر من أكبر الداعمين للشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، لاسيما أولئك الذين ينفذون استراتيجيات التحول الرقمي الخاصة بهم لتعزيز الابتكار وتبسيط عملياتهم المقدمة للعملاء ما ينصب في مصلحة المجتمع ككل.
وأضافت الجاسم: «نحن فخورون بإطلاق مبادرة «InspireU» لأول مرة في الكويت وانضمامنا الى النسخة العاشرة من البرنامج التي أطلقته مجموعة stc للاستفادة من خبرتها الإقليمية ومعرفتها الصناعية الواسعة في مجال الشركات الناشئة. وشهدت المبادرة إقبالا كثيفا من الشركات الناشئة الكويتية مع التزامنا المستمر بدعم رواد الأعمال الطموحين، والذين يعتبرون العمود الفقري للاقتصاد الكويتي. ونهدف إلى تحقيق أفضل النتائج في InspireU بحيث لا تستفيد هذه الشركات الناشئة المختارة من برنامج التدريب لمدة 6 أشهر فحسب، بل أيضا من تبادل المعرفة مع بعضها البعض حيث تم اختيار جميع الشركات بناء على إبداعها وخططها الرقمية التي تتماشى مع رؤية الكويت 2035. ونود أن نهنئ ونتمنى للمشاريع المرشحة حظا سعيدا في برنامجها التدريبي ورحلتها نحو المستقبل.
فاق كل توقعاتنا
قال رامي أبوجابر مدير مشروع VeryAlity فيرياليتي، المنصة الأولى من نوعها التي تربط الساعات الذكية مع شخصيات ألعاب الفيديو، ان مبادرة «InspireU» ساهمت في جذب اهتمام عدة المستثمرين، وأتاحت الفرصة للشركات الناشئة من أجل العمل مع شركات كبرى، والمشاركة في أحد أكبر ملتقيات صناعة ألعاب الفيديو في العالم، كل هذا في الأسبوع الأول فقط!
وأكد أبوجابر أن البرنامج الذي أطلقته شركة stc ومبادرة InspireU فاقت كل توقعاتنا، ونأمل أن يتواصل العمل في هذه المبادرة بما يسهم في إنجاح المبادرات المبتكرة والمتجددة.
جدير بالذكر ان منصة فيرياليتي تمكن المستخدمين من تطوير شخصياتهم في ألعاب الفيديو عن طريق ممارسة الرياضة في حياتهم الواقعية.
شكر وامتنان
أعرب علي عباس المؤسس، ومهدي الموسوي الشريك المؤسس لمشروع سبارتس sparts، التطبيق المتخصص في توفير خدمات السيارات وقطع الغيار، عن سعادتهما وامتنانهما لمبادرة inspireU التي أطلقتها stc ولفريق العمل القائم على البرنامج على العطاء اللامحدود والجهد المبذول في سبيل توفير بيئة عمل وتدريب احترافية، قائلين: «شعرنا بها منذ اليوم الأول نحن على يقين بأن النجاح والتميز سيكون ثمرة هذا العطاء».
حاملا شعار «اجعل سيارتك في أمان مع سبارتس»، ينطلق تطبيق «سبارتس» الأول من نوعه في الكويت لتوفير خدمات السيارات وقطع الغيار، في خطوة ثورية بمجال خدمات السيارات وقطع الغيار في الكويت، فبفضل التكنولوجيا والتطور المستمر، أصبح بالإمكان الآن الاعتماد على هذا التطبيق لتلبية جميع احتياجاتهم المتعلقة بسياراتهم.
فرصة نادرة واستثنائية
أكد خالد البصيري في شركة شركة دليكون للحلول اللوجستية، أن مبادرة InspireU تعد فرصة نادرة واستثنائية أتاحت لنا تسريع نمونا، والوصول إلى موارد لا تقدر بثمن، والتواصل مع شبكة من الموجهين وزملائنا من رواد الأعمال.
وأضاف: لقد غيرت تجربتنا في inspireU قواعد اللعبة لشركتنا، حيث ساهمت هذه التجربة في نجاحنا بطرق لم يكن بإمكاننا تحقيقها وحدنا. ولذلك نحن سعداء باختيارنا للمشاركة في برنامج InspireU.
وتعد شركة دليكون للحلول اللوجستية - Delicon Logistics Solutions منصة سحابية تساعد الشركات في إدارة طلبات التوصيل المحلية، والشحنات، والتخزين، والتجارة الإلكترونية. كما تقدم أيضا حلولا برمجية لمقدمي الخدمات اللوجستية.

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