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حمد الحساوي يحصد جائزة التميز لعام 2023 لجهوده في دعم وتشجيع العمالة الوطنية

9/24/2023 11:02:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن اتحاد مصارف الكويت أن مجموعة مصرفي ممثلة برئيس مجلس إدارة المجموعة فيصل الكندري، قامت بتكريم د.حمد الحساوي أمين عام اتحاد مصارف الكويت ومنحه جائزة التميز عن عام 2023 نظرا لجهوده المستمرة في دعم وتشجيع العمالة الوطنية، وذلك بعد إجراء استطلاع للرأي العام تخطى عدد مشاركيه 6000 شخص منهم موظفون في القطاع المصرفي وعملاء البنوك.
وبهذه المناسبة، أكدت مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لدى اتحاد المصارف الكويتية شيخة العيسى أن حفل التكريم الذي أقامته مجموعة مصرفي شهد كذلك تكريم عدد من البنوك والشخصيات المصرفية التي تصدرت الاستطلاع، حيث تم تكريم بنك الخليج بجائزة تمكين القيادات النسائية كأفضل بنك في تمكين المرأة للوظائف القيادية بنسبة 28% وإجمالي النساء بنسبة 43.5%، حيث تسلمت الجائزة مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج، فيما حصد بنك بوبيان جائزة الإبداع والابتكار، بعد أن تصدر الاستطلاع كأفضل بنك في تمكين العمالة الوطنية بالقيادة وتحقيق الإبداع والابتكار، وتسلم الجائزة مدير عام الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد.
أما جائزة التطور فكانت لصالح البنك الأهلي الكويتي وذلك تقديرا لجهوده في تطوير الأنشطة والفعاليات للموظفين، كما حاز بنك وربة جائزة النمو، وذلك لجهوده في النمو المستمر والحداثة الرقمية ودعم الطاقات الشبابية.
وفي الوقت نفسه، كرّمت مجموعة مصرفي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك الكويت الدولي KIB عثمان توفيقي، والذي فاز بجائزة أفضل شخصية مصرفية، وذلك تقديرا لجهوده بتثقيف ودعم العمالة الوطنية في القطاع المصرفي والقطاع العام، كما نال مساعد المدير العام لإدارة التغيير والتطوير في بنك بوبيان عبدالله الحسينان جائزة أفضل شخصية مصرفية تقديرا لجهوده بتثقيف ودعم العمالة الوطنية في القطاع المصرفي والقطاع الخاص والعام.
كذلك تم تكريم مدير مشارك إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج محمد السلمان بجائزة الأداء المتميز تقديرا لجهوده المستمرة والمثمرة في القطاع المصرفي، فيما نال كل من محمد القطان مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية لدى بنك الخليج، وأنوار كنيمش المدير التنفيذي لإدارة التحصيل في بنك الخليج جائزة الشخصية المصرفية المتميزة لجهودهما المستمرة في الإدارة الاحترافية والمهنية مع الموظفين.

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