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Ooredoo Business تقيم جلسة نقاشية بالتعاون مع Cisco

9/24/2023 11:02:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت Ooredoo business، الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول الأعمال، في حلقة نقاشية بالتعاون مع شركة Cisco، لتسليط الضوء على أحدث الحلول الرقمية التي تقدمها الشركتان بشكل مشترك لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإرشادهم حول كيفية الاستفادة القصوى من هذه التقنيات. وأقيمت الحلقة في فندق والدروف أستوريا الكويت، بحضور عملاء Ooredoo business.
خلال الجلسة النقاشية، قدم فريقا business Ooredoo وCisco شرحا شاملا حول مجموعة متنوعة من الخدمات الرقمية، بما في ذلك حلول الشبكات، وإنترنت الأشياء (IoT)، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وحلول الأمان.
تأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها Ooredoo الكويت لتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير حلول رقمية مبتكرة مصممة خصيصا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دورا حيويا في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب، إذ إن توفير بنية تحتية متطورة للشبكات وحلول تكنولوجية متقدمة سيساعد على تبسيط العمليات الإدارية، وتقليل التكاليف، وتعزيز تطوير نماذج أعمال رقمية جديدة تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي.
وبهذه المناسبة، علق سليمان الحمود، مدير إدارة التخطيط بقطاع الشركات في Ooredoo الكويت، قائلا: من خلال مكانتها المتميزة في عالم الاتصالات على الصعيدين المحلي والإقليمي، تعمل Ooredoo business على لعب دور جوهري في تحفيز النمو الاقتصادي وإنجاز أهداف القطاع التجاري على مستوى أعلى وأكثر شمولية.
وأضاف: من خلال توفير حلول ذكية تدعم التحول الرقمي للشركات الناشئة والمتوسطة، تسهم Ooredoo business في تسهيل الطريق للوصول إلى استدامة اقتصادية. وبفضل البنية التحتية المتقدمة والخدمات المتخصصة التي نقدمها، سنسهم في تمكين الشركات للتكيف بفعالية مع التغيرات السريعة في سوق العمل وزيادة الإنتاجية.

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