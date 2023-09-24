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موديز ترفع النظرة المستقبلية لبنك وربة من مستقرة إلى إيجابية

9/24/2023 11:02:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قامت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» برفع نظرتها المستقبلية لبنك «وربة» من مستقرة إلى إيجابية وذلك بتثبيت تصنيفات بنك وربة خلال التقييم الأخير للوكالة.
وقال شاهين حمد الغانم الرئيس التنفيذي في بنك وربة: إن الوكالة ثبتت تصنيف الودائع طويلة الأجل عند baa2//P-2 مع رفع النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، كما ثبتت الوكالة تصنيف مخاطر الطرف المقابل عند baa1/P-2.
وأوضح الغانم أن «موديز» ثبتت تصنيف التقييم الأساسي والتقييم الأساسي المعدل للبنك عند ba3 مع تغيير النظرة المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية، مبينا أن هذا التثبيت يعكس علامة البنك التجارية المحلية المتنامية على صعيد كل من خدمات الشركات والأفراد، مما يدعم ربحية «وربة» المتكررة والجودة القوية لأصوله ومصداته الرأسمالية، بالإضافة إلى مصادر تمويله المستقرة.
وذكر الغانم أن رفع وكالة «موديز» نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية للبنك جاءت استنادا إلى عدد من الجوانب الإيجابية، منها: النشاط المالي الإسلامي القوي المتنوع الذي يقدمه البنك على نحو يعزز الربحية، وتحسين مخاطر الأصول، ورأس المال القوي، وتحسن الربحية القوية، والتخارج المستمر من الالتزامات السابقة وما رافقها من انكشاف على المخاطر.
وتابع: وتقابل هذه المزايا تحديات، منها: التركيز على قطاعات معينة بشكل كبير، والعمليات الدولية الكبيرة.
ويدير البنك نشاطا إسلاميا قويا يدعم ربحيته، بالإضافة إلى نشاط تجاري قوي بسبب دوره الكبير كمزود للمنتجات الإسلامية في الكويت، وعلى الرغم من ثبات جدارته فإنه يواجه منافسة قوية في السوق، حيث يستمر هذا الثبات المحلي القوي في دعم إيرادات التمويل الأساسية، كما أنه يمثل أساسا قويا لجودة أرباح البنك.
علما أن «موديز» تعد من أكبر وكالات التصنيف الائتماني المعتمدة على مستوى العالم، حيث تهتم بالمعايير المصرفية والائتمانية الأساسية التي تمثل صلب العمل المصرفي دون أي تدخل خارجي، ومن ثم فهي الأكثر اعتمادا ومصداقية والمعيار الحقيقي لكفاءة وجدارة البنوك على المستويين الإقليمي والعالمي.
جدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة، حيث احتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريبا من جميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى ذلك يعتبر بنك وربة ضمن أكبر 50 بنكا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023م - تصنيف فوربس الشرق الأوسط.

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