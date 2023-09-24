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الأهلي يقدم خصومات حصرية على طرازات مختارة من فولكس واجن

9/24/2023 11:02:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي الكويتي عن تعاونه مع شركة بهبهاني للسيارات الوكيل والموزع المعتمد لسيارات فولكس واجن في الكويت، بهدف منح العملاء خصومات حصرية على مجموعة من طرازات العلامة.
وسيحصل العملاء بموجب هذه الشراكة الجديدة على خصومات كبيرة تصل إلى نحو 1600 دينار عند شراء سيارة «فولكس واجن غولف جي تي» أو «تيغوان» أو «تي روك» 2023، إلى جانب مزايا استثنائية تشمل الاستفادة من خدمة مجانية لمدة 5 سنوات، وضمانا لمدة 5 سنوات من دون تحديد العداد، و5 سنوات من المساعدة على الطريق مع تطبيق الشروط والأحكام، مما يعكس التزام البنك الأهلي الكويتي المتواصل بمنح عملائه قيمة إضافية عند اختيارهم سيارات فولكس واجن. وتتمتع هذه السيارات بالعديد من المزايا التي تجعل منها خيارا مميزا للسائقين في الكويت، إذ تشتهر بالجودة والحرفية في التصميم، وقد تم تصميمها مع الاهتمام الدقيق بالتفاصيل والتكنولوجيا المتطورة، مما يضمن المتانة والموثوقية ورضا العملاء على المدى الطويل وتشتهر بميزات السلامة المتقدمة التي تتمتع بها مما يوفر للسائقين والركاب تجربة قيادة آمنة على مدار الوقت وفي جميع الظروف. ويدرك «الأهلي» أهمية تزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات تعزز نمط الحياة الذي يتمتعون به وتلبي احتياجاتهم المتنوعة، ويهدف من خلال التعاون مع فولكس واجن الكويت إلى منحهم قيمة مضافة وتجربة شراء سيارات لا مثيل لها. وبهذه المناسبة، أعربت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي عن سعادتها بإطلاق هذه العرض المميز، قائلة: نسعى جاهدين لتطوير عروضنا باستمرار ومنح العملاء قيمة مضافة، وسيسمح تعاوننا مع فولكس واجن الكويت بتقديم خصومات حصرية على مجموعة من طرازات العلامة الشهيرة، إلى جانب مزايا استثنائية لعملائنا.
وأضافت: سيحصل العملاء الذي يستفيدون من هذا العرض لفترة محدودة على مزايا تضمن راحة البال وحصولهم على دعم شامل طوال فترة ملكيتهم لسيارات فواكس واجن. وشكرت معرفي الشركة على تعاونها مع البنك الأهلي الكويتي، مبينة أن التزامها بالجودة والابتكار ونيل رضا العملاء تتوافق مع قيم البنك، مشددة على تطلعها إلى نجاح الحملة المشتركة بينهما على جميع المستويات. وبينت أن البنك يواصل الحفاظ على ريادته وتجاوز توقعات العملاء باستمرار، لافتة إلى أنه من خلال توقيع اتفاقيات شراكة وتوفير مزايا فريدة فإنه يقدم تجربة مصرفية استثنائية لجميع عملائه، مشيرة إلى أنه للاستفادة من هذا العرض الحصري يمكن للعملاء زيارة صالة عرض فولكس واجن حيث سيكون أحد موظفي البنك على أتم الجاهزية للرد على استفساراتهم وخدمتهم بأفضل طريقة ممكنة.

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