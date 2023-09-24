Monday, 25 September 2023 07:58 GMT

الوطني مسؤولو الفيدرالي يتوقعون رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام

9/24/2023 11:02:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكر تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أبقى سعر الفائدة الأساسي دون تغيير إلى نطاق يتراوح بين 5.25% و 5.50%، كما كان متوقعا على نطاق واسع من قبل السوق. وأشار البنك المركزي إلى أنه من المرجح ان تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول بعد رفع سعرة الفائدة مرة أخرى هذا العام. وأعرب 12 من أصل 19 مسؤولا في بنك الاحتياطي الفيدرالي عن توقعهم رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام. وتتوقع الأسواق الآن تسعير خفض سعر الفائدة مرتين العام المقبل بدلا من 4 تخفيضات المتوقعة في وقت سابق.
كما أظهرت التوقعات أيضا أنهم يتوقعون انخفاض التضخم إلى أقل من 3% العام المقبل ثم العودة إلى المستوى المستهدف البالغ 2% بحلول العام 2026. وفي ظل إبقاء التضخم مرتفعا، تعتبر نبرة الاحتياطي الفيدرالي متشددة بصفة عامة نظرا لتأكيدهم تمديد تشديد السياسة النقدية لفترة إضافية، وبصفة عامة، كان ما يسمى «الهبوط الناعم» بعيد المنال بعض الشيء قبل ثلاثة أشهر، ولكنه يبدو الآن قريب المنال.
ولم يشهد النشاط التجاري في الولايات المتحدة تغيرات ملحوظة كما يتضح من أحدث البيانات التي صدرت يوم الجمعة الماضي، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من 47.9 نقطة في السابق إلى 48.9 نقطة، ليظل بذلك في منطقة الانكماش. وفي ذات الوقت، تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات هامشيا إلى 50.2 نقطة، مما مكن المؤشر من البقاء في منطقة التوسع.
وأنهى مؤشر الدولار الأميركي تداوله هذا الأسبوع عند 105.58.
وفي كندا، تسارعت وتيرة التضخم أكثر مما كان متوقعا في أغسطس على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة، حيث وصلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين إلى 4% مقابل 3.3% في يوليو على أساس سنوي. أما على أساس شهري فتمثل تلك القراءة نموا بنسبة 0.4% مقابل التقديرات التي تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.2%. وفي بيان صحافي، ذكرت منظمة إحصاءات كندا الحكومية أنه «بالإضافة إلى مواجهة ارتفاع اسعار الطاقة، ارتفعت تكاليف الكنديين لتسديد الإيجار وفوائد الرهن العقاري خلال شهر أغسطس». وبعد صدور بيانات التضخم، تتوقع الأسواق إمكانية عدم رفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية القادم لبنك كندا بنسبة 56%.
وفي سياق متصل، أبقى البنك الوطني السويسري على سعر الفائدة بلا تغيير عند 1.75%. وكشفت أحدث البيانات الصادرة في أغسطس عن انخفاض معدلات التضخم على مدار الأشهر الأخيرة ليصل إلى 1.6%، مما يحد من حاجة البنك المركزي السويسري لرفع سعر الفائدة. ويبدو أن تشديد السياسة النقدية الذي طبقه البنك المركزي السويسري قد نجح بشكل صحيح في التعرض للضغوط التضخمية حتى الآن، إلا ان البنك المركزي السويسري أكد مجددا أنه من الممكن مواصلة تشديد السياسات النقدية إذا استدعت الحاجة لذلك.
ومع صدور أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو، لا يزال كل من قطاعي الخدمات والتصنيع في منطقة الانكماش، ويبدو أنه لا توجد أي مؤشرات دالة على النمو في أي وقت قريب، إذ وصلت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو إلى 47.1 نقطة بعد أن وصلت إلى 46.7 نقطة في أغسطس. ويبدو أن الحلقات المفرغة التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة قد أثرت سلبا على الاقتصاد، وأصبحت تداعياتها واضحة الآن. كما يبدو أن البنك المركزي الأوروبي قد اتخذ نهجا يميل إلى إعطاء الأولوية للتضخم بدلا من الرفاهية الاقتصادية، ومن المتوقع أنه سيستمر على هذا النحو حتى يصل إلى مستوى التضخم المستهدف.
وأنهى تداول زوج العملات اليورو/ الدولار الأميركي هذا الأسبوع عند مستوى 1.0652.
وانخفض التضخم في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع ليصل إلى 6.7% على أساس سنوي مقابل 6.8% سابقا. وتمثل تلك القراءة نموا بنسبة 0.3% على أساس شهري. وكانت التوقعات تشير إلى أن الأرقام ستصل إلى 7% سنويا و0.7% شهريا وسط ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. وصرح مكتب الإحصاءات الوطنية بأن «أبرز العوامل المساهمة لهبوط مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري وسنوي كانت المواد الغذائية، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة أقل في أغسطس 2023 مقارنة بالعام الماضي، هذا إلى جانب خدمات الإقامة، والتي تتسم بالتقلب وتراجعت في أغسطس 2023». كما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة بشكل كبير أكثر من المتوقع ليصل إلى 6.2% من 6.9% سابقا. وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية الفرق بين قراءة المؤشر الكلي والأساسي، مشيرا إلى أن «ارتفاع أسعار وقود السيارات كان له تأثير كبير في ارتفاع المعدلات السنوية».
وأبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة دون تغيير عند 5.25%، بعد أن كانت التوقعات منذ فترة طويلة تشير إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وكشفت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة يوم الجمعة، والتي كان بنك إنجلترا يراقبها قبل إصدار قراره، عن تسجيل تراجع شديد لتصل قراءة المؤشر إلى 47.2 نقطة مقابل 49.5 نقطة في أغسطس، في دلالة واضحة على الركود. وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بشكل أعمق داخل منطقة الانكماش ووصل إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ الأزمة المالية العالمية باستثناء وقت الجائحة. أما بالنسبة لسوق العمل فقد كانت الأجور من أبرز مصادر القلق التي تهدد التضخم في ظل استمرار ارتفاعها إلى مستويات عالية، إلا ان أحدث البيانات تظهر أن التوظيف انخفض إلى أدنى مستوياته منذ العام 2009، وبالتالي يزيل مخاوف ارتفاع الأجور. ولابد أن تلك العوامل، إلى جانب هدوء الضغوط التضخمية، كانت من الأسباب الجوهرية وراء قرار بنك إنجلترا بإيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتا.
وانخفض الجنيه الاسترليني بشكل مذهل مقابل الدولار الأميركي، وأنهى الزوج تداوله هذا الأسبوع عند 1.2238.
سعر الفائدة الرئيسي على القروض في الصين
أبقى بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة عام واحد دون تغيير عند 3.45%، في حين ظل سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة خمس سنوات عند 4.2%، وكلاهما يتسق مع التوقعات. وفي الوقت الذي تشير فيه البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم بدأ مسيرة التعافي بعد التباطؤ الحاد الذي أصيب به، يرى صناع السياسة أنه يمكن تجاهل الحاجة إلى اتباع مسار التيسير النقدي الفوري في الوقت الحالي.
بيان السياسة النقدية لبنك اليابان
كما كان متوقعا، أبقى بنك اليابان سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، حيث يسعى جاهدا للوصول بالتضخم إلى مستوى 2% المستهدف. وفي معرض حديثه عن القرار، قال المحافظ كازو أويدا: «لم نصل بعد بالتضخم إلى المستوى المستهدف بوتيرة مستقرة ومستدامة. ولهذا السبب يتعين علينا أن نحافظ بصبر على السياسة النقدية فائقة التيسير». ويعتقد بنك اليابان أن العوامل الخارجية، مثل أسعار النفط العالمية، تلعب دورا في رفع معدلات التضخم، وبالتالي يرى أنه لا ينبغي أن يكون هناك اندفاع لتحفيز الاقتصاد. ومع ذلك، أكد بنك اليابان مرة أخرى أنه إذا استدعت الضرورة، فسوف «يتخذون إجراءات تيسيرية إضافية دون تردد». وقد رأت الأسواق أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن بنك اليابان كانت تيسيرية، مما أدى إلى استمرار تراجع الين الياباني.
ويواصل الين الياباني ضعفه مقابل الدولار الأميركي، وأنهى الزوج تداوله هذا الأسبوع عند 148.37.

MENAFN24092023000130011022ID1107131673

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث