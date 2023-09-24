مستـشـــار الـــمـــلك لــــشؤون الإعـــــلام يشيد بجهود السفير المصري

‭ ‬ورحب‭ ‬الحمر‭ ‬بالسفير‭ ‬المصري،‭ ‬وأشاد‭ ‬بما‭ ‬بذله‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مثمرة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬أواصر‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوثيقة‭ ‬وتعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭. ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬العريقة‭ ‬من‭ ‬تميز‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬وبخاصة‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الإعلامي‭ ‬بفضل‭ ‬الرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬للقيادتين‭ ‬الحكيمتين،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للسفير‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬المقبلة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬السفير‭ ‬ياسر‭ ‬محمد‭ ‬شعبان‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬لشؤون‭ ‬الإعلام،‭ ‬واعتزازه‭ ‬بالروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وبما‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬وتعاون‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للبحرين‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬