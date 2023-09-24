مستـشـــار الـــمـــلك لــــشؤون الإعـــــلام يشيد بجهود السفير المصري

مستـشـــار الـــمـــلك لــــشؤون الإعـــــلام يشيد بجهود السفير المصري
التاريخ
9/24/2023 7:20:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، في مكتبه، بقصر القضيبية، أمس ياسر محمد أحمد شعبان سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في المملكة.
ورحب الحمر بالسفير المصري، وأشاد بما بذله من جهود مثمرة أسهمت في تطوير وتنمية أواصر العلاقات الأخوية الوثيقة وتعزيز أوجه التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين. كما أعرب عن اعتزازه بما وصلت إليه هذه العلاقات العريقة من تميز في جميع المجالات وبخاصة في الجانب الإعلامي بفضل الرعاية الكريمة للقيادتين الحكيمتين، متمنيًا للسفير دوام التوفيق والسداد في مهامه المقبلة.
من جانبه، أعرب السفير ياسر محمد شعبان عن شكره وتقديره لمستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، واعتزازه بالروابط الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وبما حظي به من دعم وتعاون على كافة المستويات، متمنيًا للبحرين دوام التقدم والازدهار. كلمات دالة
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