نائب رئيس المجلس الوطني للفنون يتسلم دعما من مؤسسة راشد بن خليفة للفنون

نائب رئيس المجلس الوطني للفنون يتسلم دعما من مؤسسة راشد بن خليفة للفنون
التاريخ
9/24/2023 7:20:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تسلم سمو الشيخ تركي بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الوطني للفنون، دعما من مؤسسة راشد بن خليفة للفنون بمبلغ 80 ألف دولار أمريكي.
وبهذه المناسبة، أشاد سمو الشيخ تركي بهذا الدعم والذي يأتي في إطار مساهمة مؤسسة راشد بن خليفة للفنون، لتشجيع الاستثمار في الفنون بشتى أنواعه ودعم احتراف أصحاب المواهب الفنية، بما يسهم في تطوير ونشر الوعي بأهمية الفنون لدى كل شرائح المجتمع البحريني، مثمنا سموه مبادرة مؤسسة راشد بن خليفة للفنون في تقديم الدعم كبادرة من مؤسسات القطاع الخاص في المملكة. كلمات دالة
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