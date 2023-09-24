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نائب رئيس المجلس الوطني للفنون يتسلم دعما من مؤسسة راشد بن خليفة للفنون

9/24/2023 7:20:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تسلم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون،‭ ‬دعما‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون‭ ‬بمبلغ‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬تركي‭ ‬بهذا‭ ‬الدعم‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مساهمة‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون،‭ ‬لتشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الفنون‭ ‬بشتى‭ ‬أنواعه‭ ‬ودعم‭ ‬احتراف‭ ‬أصحاب‭ ‬المواهب‭ ‬الفنية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الفنون‭ ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬مثمنا‭ ‬سموه‭ ‬مبادرة‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬كبادرة‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

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