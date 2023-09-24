تهنئة بحرينية لمفوض شرطة نيويورك

تهنئة بحرينية لمفوض شرطة نيويورك
التاريخ
9/24/2023 7:20:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، مع السيد إدوارد كابان، مفوض شرطة نيويورك.
وفي بداية اللقاء، هنأ السفير مفوض شرطة نيويورك بمناسبة تعيينه في هذا المنصب بعد عمله الأمني ما يزيد على 30 عامًا، مشيدًا بالعلاقات الثنائية الوثيقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.
كما نوه السفير بمستوى التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين الصديقين والعمل المشترك في مجال تبادل المعلومات والخبرات والممارسات وتوفير التدريب وتنمية القدرات، مؤكدًا على أهمية تعزيز هذا التعاون لمواجهة التحديات بما يخدم المصالح المشتركة.
حضر اللقاء الرائد حمد المير، الملحق الأمني بسفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية. كلمات دالة
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