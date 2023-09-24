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تهنئة بحرينية لمفوض شرطة نيويورك

9/24/2023 7:20:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬التقى‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬مع‭ ‬السيد‭ ‬إدوارد‭ ‬كابان،‭ ‬مفوض‭ ‬شرطة‭ ‬نيويورك‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء،‭ ‬هنأ‭ ‬السفير‭ ‬مفوض‭ ‬شرطة‭ ‬نيويورك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬بعد‭ ‬عمله‭ ‬الأمني‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬30‭ ‬عامًا،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬الوثيقة‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

كما‭ ‬نوه‭ ‬السفير‭ ‬بمستوى‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والخبرات‭ ‬والممارسات‭ ‬وتوفير‭ ‬التدريب‭ ‬وتنمية‭ ‬القدرات،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬الرائد‭ ‬حمد‭ ‬المير،‭ ‬الملحق‭ ‬الأمني‭ ‬بسفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

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