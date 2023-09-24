الملك يتلقى برقية شكر من رئيس جمهورية الفلبين

الملك يتلقى برقية شكر من رئيس جمهورية الفلبين
التاريخ
9/24/2023 7:20:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس فيرديناند آر ماركوس رئيس جمهورية الفلبين، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته إلى فخامته بمناسبة ذكرى استقلال جمهورية الفلبين. كلمات دالة
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