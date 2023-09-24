((الإيكو باص)) يصل إلى ابتدائية فاطمة بنت الخطاب

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الحملة‭ ‬التوعوية‭ ‬تعريف‭ ‬الطالبات‭ ‬داخل‭ ‬الباص‭ ‬البيئي‭ ‬بمفهوم‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬وإعادة‭ ‬تدوير‭ ‬النفايات‭ ‬وعمليات‭ ‬الفرز‭ ‬والتصنيف‭ ‬الصحيح‭ ‬للمخلفات‭ ‬وأهمية‭ ‬ذلك‭ ‬للفرد‭ ‬والمجتمع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬العناية‭ ‬بالمزروعات‭ ‬والغرس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالجانب‭ ‬الجمالي‭ ‬للبيئة‭ ‬التعليمية،‭ ‬وسط‭ ‬تفاعل‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬الطالبات‭. ‬

وشارك‭ ‬المستشفى‭ ‬الملكي‭ ‬التخصصي‭ ‬بمحاضرة‭ ‬توعوية‭ ‬عن‭ ‬الطريقة‭ ‬الصحيحة‭ ‬لغسل‭ ‬اليدين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬النظافة‭ ‬الشخصية‭ ‬وسبل‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬والجراثيم‭ ‬لدى‭ ‬الطالبات،‭ ‬لدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬توعية‭ ‬المجتمع‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬طرح‭ ‬الأسئلة‭ ‬والأجوبة‭ ‬التثقيفية‭ ‬وتوزيع‭ ‬المطبوعات‭ ‬والهدايا‭ ‬والشتلات‭ ‬على‭ ‬الطالبات‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬مليئة‭ ‬بالتعليم‭ ‬والمرح‭.

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وأكدت‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬والفعاليات‭ ‬التوعوية‭ ‬مستمرة‭ ‬وتشمل‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬والمعاهد‭ ‬ومراكز‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬بهدف‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬الثقافي‭ ‬وغرس‭ ‬المفاهيم‭ ‬البيئية‭ ‬بشكل‭ ‬مفيد‭ ‬وتبني‭ ‬السلوكيات‭ ‬والممارسات‭ ‬السليمة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬لتعزيز‭ ‬نهج‭ ‬الوعي‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التوعية‭ ‬العامة‭ ‬بالنظافة‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬لسنة‭ ‬2019‭.‬