((الإيكو باص)) يصل إلى ابتدائية فاطمة بنت الخطاب

((الإيكو باص)) يصل إلى ابتدائية فاطمة بنت الخطاب
التاريخ
9/24/2023 7:20:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قامت بلدية المنطقة الجنوبية بتنفيذ البرنامج التوعوي «الإيكو باص» ومحاضرة توعوية بأهمية غسل اليدين من خلال زيارة مدرسة فاطمة بنت الخطاب الابتدائية للبنات، بالتعاون والتنسيق مع شركة أوربايسر للنظافة والمستشفى الملكي التخصصي وذلك من منطلق اهتمامها بتعزيز الوعي بالنظافة العامة وتعزيز السلوكيات الصحيحة في المجتمع.
وتم خلال الحملة التوعوية تعريف الطالبات داخل الباص البيئي بمفهوم الحفاظ على البيئة، وإعادة تدوير النفايات وعمليات الفرز والتصنيف الصحيح للمخلفات وأهمية ذلك للفرد والمجتمع، بالإضافة إلى أهمية العناية بالمزروعات والغرس من خلال الاهتمام بالجانب الجمالي للبيئة التعليمية، وسط تفاعل كبير بين الطالبات.
وشارك المستشفى الملكي التخصصي بمحاضرة توعوية عن الطريقة الصحيحة لغسل اليدين في إطار ترسيخ ثقافة النظافة الشخصية وسبل الوقاية من الأمراض والجراثيم لدى الطالبات، لدعم مسيرة العمل البلدي في توعية المجتمع والشراكة المجتمعية للوصول إلى أعلى مستوى من الوعي البيئي. كما تم طرح الأسئلة والأجوبة التثقيفية وتوزيع المطبوعات والهدايا والشتلات على الطالبات في أجواء مليئة بالتعليم والمرح.
وأكدت بلدية المنطقة الجنوبية أن مثل هذه المشاريع والفعاليات التوعوية مستمرة وتشمل عدداً من المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف نشر الوعي الثقافي وغرس المفاهيم البيئية بشكل مفيد وتبني السلوكيات والممارسات السليمة في المجتمع لتعزيز نهج الوعي ضمن خطة التوعية العامة بالنظافة رقم (10) لسنة 2019. كلمات دالة
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