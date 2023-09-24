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المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في الاحتفال بمرور 30 عاما على اعتماد مبادئ باريس

9/24/2023 7:20:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والمستشار‭ ‬ياسر‭ ‬غانم‭ ‬شاهين‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬للمؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬الثامن‭ ‬والعشرين‭ ‬لمنتدى‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬حول‭ ‬الاحتفال‭ ‬بمرور‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬مبادئ‭ ‬باريس‭ ‬المنظمة‭ ‬لعمل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬و75‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬الإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬دلهي‭ ‬بجمهورية‭ ‬الهند‭.‬

تضمن‭ ‬المؤتمر‭ ‬أربع‭ ‬جلسات‭ ‬تمحورت‭ ‬حول‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬السيد‭ ‬فولكر‭ ‬ترك‭ ‬المفوض‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬كلمة‭ ‬مسجلة‭ ‬تطرق‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬المفوضية‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ودعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬الاعتمادية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدعم‭ ‬التقني‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬فلادلين‭ ‬ستيفانوف‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬والآليات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬المفوضية‭ ‬السامية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬كلمة‭ ‬تطرق‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬القسم‭ ‬إلى‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وأهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬ومساعدة‭ ‬المؤسسات‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬التصنيف‭ ‬الاعتمادي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬المفوضية‭ ‬السامية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائها‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬كما‭ ‬قدمت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬موجزا‭ ‬حول‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬دولها‭ ‬منذ‭ ‬الإنشاء‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬النهوض‭ ‬بالإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ودعم‭ ‬الحرية‭ ‬والمساواة‭ ‬والعدالة،‭ ‬ودور‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الاستجابة‭ ‬لآثار‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬آثارها‭.‬

واختتم‭ ‬المؤتمر‭ ‬باعتماد‭ ‬إعلان‭ ‬نيودلهي‭ ‬الهادف‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬دعم‭ ‬الحكومات‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ومنحها‭ ‬استقلالية‭ ‬أكثر‭ ‬لضمان‭ ‬قيامها‭ ‬بعملها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬جميع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للشركات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توافق‭ ‬عملها‭ ‬مع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

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