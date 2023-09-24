انضمام مجموعة مشاريع جديدة في ((ريادات))

‭ ‬كما‭ ‬ناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬مستجدات‭ ‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬الأطراف‭ ‬الثلاثة‭ ‬المتعلقة‭ ‬باستقطاب‭ ‬مسرعات‭ ‬للأعمال‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬والبيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬والمشاريع‭ ‬الافتراضية،‭ ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استحداث‭ ‬نظام‭ ‬لتأجير‭ ‬محطات‭ ‬بيع‭ ‬مؤقتة‭ (‬الأكشاك‭) ‬ضمن‭ ‬المجمع‭ ‬لتلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬المشاريع‭ ‬التجارية‭ ‬المبتدئة‭.‬

‭ ‬وناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬أوجه‭ ‬تطوير‭ ‬خدمات‭ ‬المركز‭ ‬وخطط‭ ‬التسويق‭ ‬والترويج‭ ‬له‭ ‬كمركز‭ ‬متكامل‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬صيغة‭ ‬وحجم‭ ‬مشاريعهم،‭ ‬حيث‭ ‬سيتيح‭ ‬المركز‭ ‬مساحاته‭ ‬العامة‭ ‬لاستضافة‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬والندوات‭ ‬العلمية‭ ‬والمعارض‭ ‬الموسمية‭ ‬للمشاريع‭ ‬البحرينية،‭

‬كمعرض‭ ‬العودة‭ ‬للمدارس‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تنظيمه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المؤسسة‭ ‬البحرينية‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬والتحضير‭ ‬ل‭ ‬‮«‬معرض‭ ‬ريادات‭ ‬للمنتوجات‭ ‬البحرينية‮»‬‭ ‬والمقرر‭ ‬اقامته‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬26‭ ‬ – ‭ ‬28‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬والتحضير‭ ‬لاستضافة‭ ‬أحد‭ ‬نشاطات‭ ‬‮«‬أسبوع‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬سنوياً،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭.‬

‭ ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬ريادات‭ ‬انطلق‭ ‬كمشروع‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬حوالي‭ ‬10‭ ‬أعوام،‭ ‬ويعمل‭ ‬كمنصة‭ ‬تنموية‭ ‬ذات‭ ‬أهداف‭ ‬استراتيجية‭ ‬وبمبادرات‭ ‬مبتكرة‭ ‬لرفع‭ ‬تنافسية‭ ‬ومستويات‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الحر،‭ ‬ويطمح‭ ‬هذا‭ ‬التحالف‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬إلى‭ ‬التشغيل‭ ‬المتكامل‭ ‬للمركز‭ ‬أوائل‭ ‬العام‭ ‬القادم‭.‬