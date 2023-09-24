انضمام مجموعة مشاريع جديدة في ((ريادات))
التاريخ
9/24/2023 7:20:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة اجتماع عمل مع الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية، دلال الغيص، وشركة أمانة يمثلها السيد وليد عادل لمتابعة مستجدات انضمام مجموعة من المشاريع ومسرعات الأعمال لمركز تنمية قدرات المرأة البحرينية «ريادات»، والمتمثلة في ارتفاع نسبة التشغيل بالمركز إلى 81 % من إجمالي مساحات التأجير المتاحة، والتي ستشمل مركزا متخصصا في تعليم اللغات وتقديم دروس تقوية لطلاب المدارس، واستديو للتدريب الرياضي، ومشروعا لتنظيم الفعاليات، إلى جانب عدد من المشاريع المتخصصة في صناعة وتجهيز المواد الغذائية.
كما ناقش الاجتماع مستجدات فرق العمل من الأطراف الثلاثة المتعلقة باستقطاب مسرعات للأعمال في مجال التكنولوجيا المالية والبيع بالتجزئة والمشاريع الافتراضية، هذا بالإضافة إلى استحداث نظام لتأجير محطات بيع مؤقتة (الأكشاك) ضمن المجمع لتلبية متطلبات المشاريع التجارية المبتدئة.
وناقش الاجتماع أوجه تطوير خدمات المركز وخطط التسويق والترويج له كمركز متكامل لرواد الأعمال على اختلاف صيغة وحجم مشاريعهم، حيث سيتيح المركز مساحاته العامة لاستضافة البرامج التدريبية والندوات العلمية والمعارض الموسمية للمشاريع البحرينية،
كمعرض العودة للمدارس الذي تم تنظيمه من قبل المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال في شهر أغسطس الماضي، والتحضير ل «معرض ريادات للمنتوجات البحرينية» والمقرر اقامته خلال الفترة 26 – 28 سبتمبر الجاري، والتحضير لاستضافة أحد نشاطات «أسبوع ريادة الأعمال» الذي ينظمه صندوق العمل «تمكين» سنوياً، وذلك خلال شهر نوفمبر القادم.
يشار إلى أن مركز ريادات انطلق كمشروع مشترك بين المجلس الأعلى للمرأة وبنك البحرين للتنمية وصندوق العمل «تمكين» قبل حوالي 10 أعوام، ويعمل كمنصة تنموية ذات أهداف استراتيجية وبمبادرات مبتكرة لرفع تنافسية ومستويات مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني وتحديداً في مجال العمل الحر، ويطمح هذا التحالف الاستراتيجي إلى التشغيل المتكامل للمركز أوائل العام القادم. كلمات دالة
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