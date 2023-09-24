وزير التنمية الاجتماعية: دعم جهود ترسيخ ثقافة الابتكار والتنافسية بالوزارة
التاريخ
9/24/2023 7:20:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية حرص الوزارة على دعم الجهود الوطنية لترسيخ ثقافة الابتكار والتنافسية لدى كافة منتسبيها، وذلك بما يسهم في تحفيزهم على استحداث أفكار إبداعية تخدم قطاعات عمل الوزارة، وبما يتماشى مع برنامج الحكومة 2026 – 2023، ضمن محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي، لتمكين الكوادر عبر مواصلة تطوير السياسات والمبادرات الداعمة، ورفع إنتاجية الموظف وربط قياس الأداء وتعزيز الابداع والابتكار، فضلاً عن تحويل مفهوم الابتكار والانتماء المؤسسي إلى عمل وثقافة مؤسسية فاعلة.
جاء ذلك خلال استعراض عدد من منتسبي الوزارة أفكارا ومشاريعا تنموية عبر مبادرة «بادر» التي أطلقتها الوزارة لكافة منتسبيها، وذلك حرصاً منها على نشر ثقافة التطوير في العمل الحكومي من خلال منظومة متكاملة بين موظفي الوزارة، وتعزيزاً للوعي بأهمية الابتكار والتنافسية.
وبيّن بأن هذه المبادرة من شأنها أن تسهم وبشكلٍ إيجابي في الارتقاء بمستوى جودة الأداء المؤسسي للوزارة بشكل عام، وما يتعلق ببيئة العمل وتحفيز الموظفين والتنافسية بينهم بشكل خاص، وذلك بما يدعم بناء طاقات وطنية ريادية، وتوفير خدمات نموذجية وحيوية وأكثر مرونة.
وبحث وزير التنمية الاجتماعية مع الموظفين مدى إمكانية تنفيذ المشاريع المبتكرة، وأثرها على الممارسات الإدارية في كافة قطاعات الوزارة، مشيداً بمستوى قدراتهم ومبادراتهم النوعية التي ستؤخذ بعين الاعتبار، وذلك بما يسهم في تقديم الدعم الكامل لتمكين هذه القدرات الوطنية، وتحفيزها لمواصلة مسيرة الإبداع والتميز، بهدف إثراء ثقافة الابتكار.
وأشار إلى أنه سيتم تشجيع وتهيئة الموظفين ذوي المقترحات والمبادرات المميزة للمساهمة بمقترحاتهم لتعزيز الابتكار في العمل الحكومي عبر المشاركة في مسابقة الابتكار الحكومي «فكرة». كلمات دالة
MENAFN24092023000055011008ID1107131516
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.