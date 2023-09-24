وزير التنمية الاجتماعية: دعم جهود ترسيخ ثقافة الابتكار والتنافسية بالوزارة

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استعراض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬أفكارا‭ ‬ومشاريعا‭ ‬تنموية‭ ‬عبر‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬بادر‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬الوزارة‭ ‬لكافة‭ ‬منتسبيها،‭ ‬وذلك‭ ‬حرصاً‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬التطوير‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬بين‭ ‬موظفي‭ ‬الوزارة،‭ ‬وتعزيزاً‭ ‬للوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الابتكار‭ ‬والتنافسية‭.‬

وبيّن‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬وبشكلٍ‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬جودة‭ ‬الأداء‭ ‬المؤسسي‭ ‬للوزارة‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وما‭ ‬يتعلق‭ ‬ببيئة‭ ‬العمل‭ ‬وتحفيز‭ ‬الموظفين‭ ‬والتنافسية‭ ‬بينهم‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬بناء‭ ‬طاقات‭ ‬وطنية‭ ‬ريادية،‭ ‬وتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬نموذجية‭ ‬وحيوية‭ ‬وأكثر‭ ‬مرونة‭.‬

وبحث‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬مع‭ ‬الموظفين‭ ‬مدى‭ ‬إمكانية‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬المبتكرة،‭ ‬وأثرها‭ ‬على‭ ‬الممارسات‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬قطاعات‭ ‬الوزارة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بمستوى‭ ‬قدراتهم‭ ‬ومبادراتهم‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬ستؤخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الكامل‭ ‬لتمكين‭ ‬هذه‭ ‬القدرات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتحفيزها‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬الإبداع‭ ‬والتميز،‭ ‬بهدف‭ ‬إثراء‭ ‬ثقافة‭ ‬الابتكار‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تشجيع‭ ‬وتهيئة‭ ‬الموظفين‭ ‬ذوي‭ ‬المقترحات‭ ‬والمبادرات‭ ‬المميزة‭ ‬للمساهمة‭ ‬بمقترحاتهم‭ ‬لتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬عبر‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الابتكار‭ ‬الحكومي‭ ‬‮«‬فكرة‮»‬‭.‬