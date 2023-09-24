((التربية)) تعقد لقاءات لنشر مبادرات المعلمتين المتأهلتين بجائزة محمد بن زايد

وقد‭ ‬قدمت‭ ‬الأستاذة‭ ‬زينب‭ ‬مبادرة‭ ‬ Easier ‭ ‬لتطوير‭ ‬خدمات‭ ‬مراكز‭ ‬مصادر‭ ‬المعرفة،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إتاحة‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬تفاعلية‭ ‬تجمع‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة،‭ ‬وتشتمل‭ ‬المبادرة‭ ‬على‭ ‬تحديث‭ ‬منظومة‭ ‬عمل‭ ‬مراكز‭ ‬مصادر‭ ‬المعرفة‭ ‬بالمملكة‭ ‬وتطوير‭ ‬خدماتها،‭ ‬وتكوين‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬لمحتوى‭ ‬مكتبة‭ ‬رقمية‭ ‬مستحدثة،‭ ‬وتخصيص‭ ‬ركن‭ ‬للكتب‭ ‬المسموعة‭ ‬يراعي‭ ‬خصائص‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭ ‬وخاصة‭ ‬المكفوفين‭ ‬منهم،‭ ‬وركن‭ ‬للكتب‭ ‬الرقمية،‭ ‬وركن‭ ‬للطباعة‭ ‬الثلاثية‭ ‬الأبعاد،‭ ‬وركن‭ ‬للتسجيل‭ ‬الموسيقي،‭ ‬وركن‭ ‬‮«‬أبي‭ ‬وأمي‭ ‬يقرآن‭ ‬معي‮»‬،‭ ‬وركن‭ ‬لهواة‭ ‬التصميم‭ ‬والابتكار،‭ ‬وركن‭ ‬لتوليف‭ ‬الأفلام‭ ‬التعليمية،‭ ‬وركن‭ ‬لألعاب‭ ‬التلفزيون‭ ‬التفاعلية،‭ ‬مع‭ ‬تخصيص‭ ‬أركان‭ ‬للبحث،‭ ‬وتعليم‭ ‬البرمجة‭ ‬بمستشعرات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وقدمت‭ ‬الأستاذة‭ ‬كوثر‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬ملهمون‭ ‬لعالم‭ ‬شامل‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬منصة‭ ‬إنسانية‭ ‬ومستدامة‭ ‬لدعم‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬انبثقت‭ ‬من‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬التوعية‭ ‬وإلى‭ ‬تحقيق‭ ‬التعليم‭ ‬الدامج‭.‬

وتعدّ‭ ‬‮«‬ملهمون‮»‬‭ ‬المنصة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬له‭ ‬علاقة‭ ‬بذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬ودعم‭ ‬أسرهم،‭ ‬مثل‭ ‬التشريعات‭ ‬الكافلة‭ ‬لحقوقهم،‭ ‬وتجمع‭ ‬كافة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬والأهلية‭ ‬لذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬والدروس‭ ‬العلاجية‭ ‬والسلوكية‭ ‬والموسوعات‭ ‬الثقافية‭ ‬ومكتبة‭ ‬رقمية‭ ‬مرئية‭ ‬ومسموعة‭ ‬وأفلام‭ ‬ملهمة‭ ‬ومنتدى‭ ‬تفاعلي‭ ‬لأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬وسوق‭ ‬للمشاريع‭ ‬التجارية‭ ‬لذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬وأكثر‭.‬

وتتنافس‭ ‬المعلمتان‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬مع‭ ‬24‭ ‬معلما‭ ‬ومعلمة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة،‭ ‬وسيجري‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬المبادرات‭ ‬الريادية‭ ‬للمرشحين‭ ‬النهائيين‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الاثنين‭ ‬الموافق‭ ‬25‭ ‬سبتمبر‭ ‬إلى‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬28‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬لمدة‭ ‬أربعة‭ ‬أيام،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬موقع‭ ‬الجائزة‭ ‬الرسمي‭ ‬ www ‭.‬ mbzaward ‭.‬ ae ‭ ‬وسيتم‭ ‬إعلان‭ ‬أسماء‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬المزمع‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬مطلع‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬وسيحصل‭ ‬المعلم‭ ‬الفائز‭ ‬بالجائزة‭ ‬على‭ ‬مليون‭ ‬درهم،‭ ‬و500‭ ‬ألف‭ ‬درهم‭ ‬للفائز‭ ‬الثاني،‭ ‬و350‭ ‬ألف‭ ‬درهم‭ ‬للفائز‭ ‬الثالث،‭ ‬و150‭ ‬ألفاً‭ ‬للفائزين‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬إلى‭ ‬العاشر‭.‬