طلبة ((الأهلية)) يحتفلون بمناسبة اليوم الوطني السعودي

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قدم‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬وإلى‭ ‬مقام‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬وإلى‭ ‬عموم‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب‭ ‬السعودي‭ ‬الشقيق‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة‭.‬

وأضاف‭: ‬تستعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬كل‭ ‬المشاعر‭ ‬الفياضة‭ ‬اتجاه‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وجهودها‭ ‬الخيرة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬والعربي‭ ‬والإسلامي‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬فرصة‭ ‬للاحتفال‭ ‬بالإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المملكة،‭ ‬لتكون‭ ‬مناسبة‭ ‬لتعزيز‭ ‬قيم‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬لأوطاننا‭ ‬الخليجية‭ ‬وقياداتنا‭ ‬الحكيمة‭.

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وأكد‭ ‬البروفيسور‭ ‬الحواج‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬السعيدة‭ ‬فرصة‭ ‬لاستحضار‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الثابتة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬واستعراض‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة‭ ‬من‭ ‬ازدهار‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬قيادة‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وروح‭ ‬المحبة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬شعبيهما‭.‬

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‬وبدورها‭ ‬أكدت‭ ‬مساعدة‭ ‬الرئيس‭ ‬لشؤون‭ ‬الإعلام‭ ‬والتسويق‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬الدكتورة‭ ‬ثائرة‭ ‬الشيراوي‭ ‬حرص‭ ‬طلبة‭ ‬وأساتذة‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬العلاقة‭ ‬الأخوية‭ ‬المتينة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬البحرين‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬المتجذرة‭ ‬بروابط‭ ‬الأخوة‭ ‬ووشائج‭ ‬القربى‭ ‬والانجازات‭ ‬الحضارية‭ ‬المشتركة‭ ‬للبلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬معبرة‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬الجامعة‭ ‬بالدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬عبر‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬عن‭ ‬فرحتهم‭ ‬بهذا‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬عبر‭ ‬خطابات‭ ‬وكلمات‭ ‬الولاء‭ ‬والامتنان،‭ ‬والأنشطة‭ ‬والمسابقات‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬ترديد‭ ‬الأناشيد‭ ‬الوطنية‭ ‬السعودية‭ ‬ورفع‭ ‬الأعلام‭ ‬وتنظيم‭ ‬المسابقات‭ ‬الثقافية‭ ‬التي‭ ‬تعرف‭ ‬بإنجازات‭ ‬المملكة‭ ‬وتاريخها‭ ‬العريق‭.‬