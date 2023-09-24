مؤسسات رسمية وشعبية تشارك في الاحتفال باليوم الوطني السعودي

مؤسسات رسمية وشعبية تشارك في الاحتفال باليوم الوطني السعودي
التاريخ
9/24/2023 7:20:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت الإدارة العامة لأمن المنافذ بالتعاون مع شئون الجنسية والجوازات والإقامة والإدارة العامة للمرور والمحافظة الشمالية والفرقة الموسيقية للشرطة احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية الشقيقة مع الزوار السعوديين القادمين عبر منفذ جسر الملك فهد.
ويأتي الاحتفال نظراً لما تحظى به هذه المناسبة من تقدير واعتزاز لدى كل مواطن بحريني، انطلاقاً من العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
وتضمن برنامج الاحتفال إقامة فن العرضة وتقديم الفرقة الموسيقية للشرطة معزوفات وطنية سعودية، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية على الأشقاء ومشاركتهم الفرحة بهذه المناسبة.
وقد رحّب مطار البحرين الدولي ترحيبًا خاصاً بالأشقاء القادمين من مختلف ربوع المملكة العربية السعودية عبر مجموعة من الفعاليات الاحتفالية المميزة ذات الطابع التراثي والثقافي المشترك بين البلدين الشقيقين، مما يعبر عن العلاقة التاريخية الوثيقة التي تجمع كل منهما. وتضمنت الفعاليات عروضاً قدمتها فرقة موسيقية شعبية، علاوة على الضيافة العربية الأصيلة والهدايا الخاصة بما فيها الشوكولاتة والتوزيعات ذات التصاميم المستوحاة من هذه المناسبة السعيدة.
وتعتبر هذه الفعاليات البهيجة في مطار البحرين الدولي شاهداً على روح الأخوة والتعاون بين البلدين، بالإضافة للشراكة المثمرة في مجال الطيران بين الناقلتين الوطنيتين في البحرين والسعودية، حيث تفتخر شركة طيران الخليج بتسيير رحلاتها الجوية من وإلى المملكة العربية السعودية منذ عام 1950، وتقدم خدماتها لأكثر من 10 , 000 مسافر عبر 100 رحلة أسبوعيًا. وفي نفس الوقت، وبصورة سنوية، فإن الخطوط الجوية السعودية تنقل ما يزيد عن 62078 مسافرًا إلى البحرين من جدة والرياض.
في الوقت نفسه احتفت المجالس البحرينية بهذه المناسبة، وبدعوة كريمة من السيد عبداللطيف المقرن صاحب متحف المقرن بالدمام قام وفد شعبي بحريني من مجلس جاسم بوطبنيه بالمشاركة بالاحتفال باليوم الوطني السعودي، حيث شارك الرجال بفن العرضة والنساء بفن زفة العروس والجلوه وقد تفاعل الجمهور السعودي
مع الوفد البحريني.
بدوره أكد الناشط الاجتماعي أسامة الشاعر أن هذه الذكرى الغالية تجسد مسيرة تطور وتقدم عمرها 300 عام منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود بما حققته المملكة الشقيقة من نجاحات وانجازات ومكانة مرموقة تتبوؤها المملكة في شتى المجالات ومختلف القطاعات.
وأضاف أن للسعودية مكانة خاصة في قلوب البحرينيين لما يجمع الشعبين الشقيقين من أواصر الدم والنسب ووشائج القربى ووحدة الدين واللغة والهدف والمصير المشترك، لافتاً إلى أن الاحتفال باليوم الوطني السعودي احتفال للبحرينيين ففرحتهم فرح لنا وعزهم عز لنا وتطورهم وتقدمهم تطور وتقدم لشعوب الخليج لاسيما في ظل التقارب التاريخي والجغرافي والاجتماعي بين كل أبناء وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي العربي، متمنياً أن تشهد الأعوام القادمة مزيدا من الخير والنماء للشعب السعودي والخليج العربي ككل.
وأشار الشاعر إلى أن المملكة العربية السعودية تعيش اليوم أزهى عصورها بفضل الرؤى المستنيرة لخادم الحرميين الشريفين وولي عهده الأمين وأصبحت قوة سياسية واقتصادية وتنموية كبرى في المنطقة والعالم، داعياً المولى عز وجل أن يمن عليها وعلى دول مجلس التعاون الخليجي بمزيد من كلمات دالة
التقدم والازدهار ومواصلة المسيرة والانجازات التي تفخر بها شعوب الخليج العربي تحت راية أصحاب
الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله، الذين يبذلون كل الجهد لتلبية طموحات وتطلعات شعوبهم الوفية بالمزيد من الخطوات الواعدة لتنفيذ متطلبات التنمية والتقدم والازدهار.
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