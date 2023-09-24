مؤسسات رسمية وشعبية تشارك في الاحتفال باليوم الوطني السعودي

ويأتي‭ ‬الاحتفال‭ ‬نظراً‭ ‬لما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬من‭ ‬تقدير‭ ‬واعتزاز‭ ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬بحريني،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬والتاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وتضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الاحتفال‭ ‬إقامة‭ ‬فن‭ ‬العرضة‭ ‬وتقديم‭ ‬الفرقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬للشرطة‭ ‬معزوفات‭ ‬وطنية‭ ‬سعودية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توزيع‭ ‬الهدايا‭ ‬التذكارية‭ ‬على‭ ‬الأشقاء‭ ‬ومشاركتهم‭ ‬الفرحة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭.‬

وقد‭ ‬رحّب‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬ترحيبًا‭ ‬خاصاً‭ ‬بالأشقاء‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬ربوع‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬عبر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الاحتفالية‭ ‬المميزة‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬التراثي‭ ‬والثقافي‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬مما‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬العلاقة‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬كل‭ ‬منهما‭. ‬وتضمنت‭ ‬الفعاليات‭ ‬عروضاً‭ ‬قدمتها‭ ‬فرقة‭ ‬موسيقية‭ ‬شعبية،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬الضيافة‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬والهدايا‭ ‬الخاصة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الشوكولاتة‭ ‬والتوزيعات‭ ‬ذات‭ ‬التصاميم‭ ‬المستوحاة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬السعيدة‭.‬

وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬البهيجة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬شاهداً‭ ‬على‭ ‬روح‭ ‬الأخوة‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬للشراكة‭ ‬المثمرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬بين‭ ‬الناقلتين‭ ‬الوطنيتين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية،‭ ‬حيث‭ ‬تفتخر‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬بتسيير‭ ‬رحلاتها‭ ‬الجوية‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1950،‭ ‬وتقدم‭ ‬خدماتها‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬10 , 000‭ ‬مسافر‭ ‬عبر‭ ‬100‭ ‬رحلة‭ ‬أسبوعيًا‭. ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت،‭ ‬وبصورة‭ ‬سنوية،‭ ‬فإن‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬السعودية‭ ‬تنقل‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬62078‭ ‬مسافرًا‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬جدة‭ ‬والرياض‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬احتفت‭ ‬المجالس‭ ‬البحرينية‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬وبدعوة‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬المقرن‭ ‬صاحب‭ ‬متحف‭ ‬المقرن‭ ‬بالدمام‭ ‬قام‭ ‬وفد‭ ‬شعبي‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬جاسم‭ ‬بوطبنيه‭ ‬بالمشاركة‭ ‬بالاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬الرجال‭ ‬بفن‭ ‬العرضة‭ ‬والنساء‭ ‬بفن‭ ‬زفة‭ ‬العروس‭ ‬والجلوه‭ ‬وقد‭ ‬تفاعل‭ ‬الجمهور‭ ‬السعودي‭

‬مع‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭.‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬الناشط‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أسامة‭ ‬الشاعر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الذكرى‭ ‬الغالية‭ ‬تجسد‭ ‬مسيرة‭ ‬تطور‭ ‬وتقدم‭ ‬عمرها‭ ‬300‭ ‬عام‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬الدولة‭ ‬السعودية‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الإمام‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬المملكة‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬وانجازات‭ ‬ومكانة‭ ‬مرموقة‭ ‬تتبوؤها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬ومختلف‭ ‬القطاعات‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬للسعودية‭ ‬مكانة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬البحرينيين‭ ‬لما‭ ‬يجمع‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬أواصر‭ ‬الدم‭ ‬والنسب‭ ‬ووشائج‭ ‬القربى‭ ‬ووحدة‭ ‬الدين‭ ‬واللغة‭ ‬والهدف‭ ‬والمصير‭ ‬المشترك،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬احتفال‭ ‬للبحرينيين‭ ‬ففرحتهم‭ ‬فرح‭ ‬لنا‭ ‬وعزهم‭ ‬عز‭ ‬لنا‭ ‬وتطورهم‭ ‬وتقدمهم‭ ‬تطور‭ ‬وتقدم‭ ‬لشعوب‭ ‬الخليج‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التقارب‭ ‬التاريخي‭ ‬والجغرافي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬أبناء‭ ‬وشعوب‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬العربي،‭ ‬متمنياً‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬الأعوام‭ ‬القادمة‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الخير‭ ‬والنماء‭ ‬للشعب‭ ‬السعودي‭ ‬والخليج‭ ‬العربي‭ ‬ككل‭.‬

وأشار‭ ‬الشاعر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬تعيش‭ ‬اليوم‭ ‬أزهى‭ ‬عصورها‭ ‬بفضل‭ ‬الرؤى‭ ‬المستنيرة‭ ‬لخادم‭ ‬الحرميين‭ ‬الشريفين‭ ‬وولي‭ ‬عهده‭ ‬الأمين‭ ‬وأصبحت‭ ‬قوة‭ ‬سياسية‭ ‬واقتصادية‭ ‬وتنموية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬داعياً‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يمن‭ ‬عليها‭ ‬وعلى‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭

‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬ومواصلة‭ ‬المسيرة‭ ‬والانجازات‭ ‬التي‭ ‬تفخر‭ ‬بها‭ ‬شعوب‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬تحت‭ ‬راية‭ ‬أصحاب‭

‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬حفظهم‭ ‬الله،‭ ‬الذين‭ ‬يبذلون‭ ‬كل‭ ‬الجهد‭ ‬لتلبية‭ ‬طموحات‭ ‬وتطلعات‭ ‬شعوبهم‭ ‬الوفية‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬الواعدة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬متطلبات‭ ‬التنمية‭ ‬والتقدم‭ ‬والازدهار‭.‬