الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم في نادي روتاري المنامة
التاريخ
9/24/2023 7:20:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استضاف نادي روتاري المنامة في لقائه الأسبوعي الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم للحديث عن الاستراتيجية التعليمية التي تطبقها الوزارة للمرحلة القادمة، وذلك في قاعة أوال بفندق الخليج، بحضور عدد من مسئولي الوزارة ومجلس التعليم العالي ورينوكا نامبير رئيسة النادي والمهندس مازن العمران محافظ الروتاري السابق وأعضاء النادي وعدد من المهتمين بالشأن التعليمي في المملكة.
وخلال اللقاء ألقى الوزير كلمة مقدّماً نبذة عن بداية التعليم النظامي في المملكة وتطوّره خلال ما يزيد على المائة عام، وصولاً إلى الدعم الذي حظيت به المسيرة التعليمية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من منطلق إيمان المملكة بكون التعليم الركيزة الأساسية للتطور الاجتماعي والنماء الاقتصادي.
واستعرض الوزير خلال كلمته الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 2023 - 2026، وأبرز مبادراتها الهادفة إلى تعزيز مستويات الخدمة التعليمية التي تقدمها وتحسين أداء المؤسسات التعليمية والاستمرار في مراجعة وتطوير المناهج وطرق التدريس، مشيراً إلى أنّ الخطة تتضمن أربعة أجزاء رئيسية هي: التعليم الجيد ورفع كفاءة الموارد البشرية وتحسين الخدمات الإدارية وتطوير البنية التحتية التعليمية والرقمية، ومؤكداً اتساق هذه الخطة مع الأهداف الحكومية. ثم أجاب الوزير عن أسئلة واستفسارات الحاضرين في الندوة النقاشية، كما استمع إلى تعليقاتهم، وتم تكريم الوزير من قبل إدارة النادي في ختام الندوة النقاشية. كلمات دالة
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