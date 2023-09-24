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الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم في نادي روتاري المنامة

9/24/2023 7:20:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استضاف‭ ‬نادي‭ ‬روتاري‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬الأسبوعي‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التعليمية‭ ‬التي‭ ‬تطبقها‭ ‬الوزارة‭ ‬للمرحلة‭ ‬القادمة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬أوال‭ ‬بفندق‭ ‬الخليج،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مسئولي‭ ‬الوزارة‭ ‬ومجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬ورينوكا‭ ‬نامبير‭ ‬رئيسة‭ ‬النادي‭ ‬والمهندس‭ ‬مازن‭ ‬العمران‭ ‬محافظ‭ ‬الروتاري‭ ‬السابق‭ ‬وأعضاء‭ ‬النادي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬بالشأن‭ ‬التعليمي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬ألقى‭ ‬الوزير‭ ‬كلمة‭ ‬مقدّماً‭ ‬نبذة‭ ‬عن‭ ‬بداية‭ ‬التعليم‭ ‬النظامي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وتطوّره‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬المائة‭ ‬عام،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬حظيت‭ ‬به‭ ‬المسيرة‭ ‬التعليمية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومن‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬إيمان‭ ‬المملكة‭ ‬بكون‭ ‬التعليم‭ ‬الركيزة‭ ‬الأساسية‭ ‬للتطور‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والنماء‭ ‬الاقتصادي‭.

واستعرض‭ ‬الوزير‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الجديدة‭ ‬لوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2023‭ - ‬2026،‭ ‬وأبرز‭ ‬مبادراتها‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مستويات‭ ‬الخدمة‭ ‬التعليمية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬وتحسين‭ ‬أداء‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬مراجعة‭ ‬وتطوير‭ ‬المناهج‭ ‬وطرق‭ ‬التدريس،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الخطة‭ ‬تتضمن‭ ‬أربعة‭ ‬أجزاء‭ ‬رئيسية‭ ‬هي‭: ‬التعليم‭ ‬الجيد‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬وتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬الإدارية‭ ‬وتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬التعليمية‭ ‬والرقمية،‭ ‬ومؤكداً‭ ‬اتساق‭ ‬هذه‭ ‬الخطة‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬الحكومية‭. ‬ثم‭ ‬أجاب‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬أسئلة‭ ‬واستفسارات‭ ‬الحاضرين‭ ‬في‭ ‬الندوة‭ ‬النقاشية،‭ ‬كما‭ ‬استمع‭ ‬إلى‭ ‬تعليقاتهم،‭ ‬وتم‭ ‬تكريم‭ ‬الوزير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الندوة‭ ‬النقاشية‭.‬

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