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المركز الوطني للتحريات المالية منوط بـتـنـفـيـذ قـانون مكافحة غسل الأموال

9/24/2023 7:20:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدر‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬قرارا‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية‭ ‬هو‭ ‬الوحدة‭ ‬المنفذة‭ ‬المنوط‭ ‬بها‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬حظر‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬المنشور‭ ‬بالجريدة‭ ‬الرسمية‭. ‬

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