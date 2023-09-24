المركز الوطني للتحريات المالية منوط بـتـنـفـيـذ قـانون مكافحة غسل الأموال

المركز الوطني للتحريات المالية منوط بـتـنـفـيـذ قـانون مكافحة غسل الأموال
التاريخ
9/24/2023 7:20:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدر وزير الداخلية الفريق أول راشد بن عبدالله آل خليفة، قرارا بأن يكون المركز الوطني للتحريات المالية هو الوحدة المنفذة المنوط بها تنفيذ أحكام المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك في القرار المنشور بالجريدة الرسمية. كلمات دالة
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