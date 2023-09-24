وزير الكهرباء يشيد بجهود جمعية معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين

وزير الكهرباء يشيد بجهود جمعية معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين
التاريخ
9/24/2023 7:20:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء على دور الجمعيات المهنية البناء في دعم تحقيق جهود التنمية الوطنية الشاملة.
جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من جمعية معهد المهندسين الكهربائيين والالكترونيين
IEEE ، حيث بحث مع أعضاء مجلس إدارة فرع الجمعية بمملكة البحرين أوجه التعاون والتنسيق مع الجمعية.
وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل فرع الجمعية المهنية العالمية بمملكة البحرين ودورها في تعزيز خبرات الكوادر والكفاءات الوطنية، وخاصة المختصين في مجالات كفاءة الكهرباء والطاقة المتجددة، منوهًا بالدور الذي يقوم به المعهد عالميًا في دعم ورعاية الأبحاث المتطورة والحديثة، ودعم الابتكار والتطوير.
من جانبهم، أعرب وفد جمعية معهد المهندسين الكهربائيين والالكترونيين عن بالغ شكرهم وامتنانهم للوزير حميدان لحرصه على التواصل مع الجمعيات المهنية مما يعكس إيمانه التام بأهمية العمل التكاملي والذي يساهم في مواكبة أفضل المستجدات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. كلمات دالة
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