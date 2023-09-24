وزير الكهرباء يشيد بجهود جمعية معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬وفدًا‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬معهد‭ ‬المهندسين‭ ‬الكهربائيين‭ ‬والالكترونيين‭

‬ IEEE ،‭ ‬حيث‭ ‬بحث‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬فرع‭ ‬الجمعية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجمعية‭.‬

‏‎ وأشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فرع‭ ‬الجمعية‭ ‬المهنية‭ ‬العالمية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬خبرات‭ ‬الكوادر‭ ‬والكفاءات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وخاصة‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬كفاءة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬منوهًا‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬المعهد‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬الأبحاث‭ ‬المتطورة‭ ‬والحديثة،‭ ‬ودعم‭ ‬الابتكار‭ ‬والتطوير‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أعرب‭ ‬وفد‭ ‬جمعية‭ ‬معهد‭ ‬المهندسين‭ ‬الكهربائيين‭ ‬والالكترونيين‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكرهم‭ ‬وامتنانهم‭ ‬للوزير‭ ‬حميدان‭ ‬لحرصه‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الجمعيات‭ ‬المهنية‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬إيمانه‭ ‬التام‭ ‬بأهمية‭ ‬العمل‭ ‬التكاملي‭ ‬والذي‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬مواكبة‭ ‬أفضل‭ ‬المستجدات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بقطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة‭.‬