توتر متصاعد.. النيجر تغلق مجالها الجوي في وجه فرنسا

وسط‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬نيامي‭ ‬وباريس‭ ‬منذ‭ ‬الانقلاب‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬البلاد،‭ ‬منع‭ ‬النظام‭ ‬العسكري‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬‮«‬الطائرات‭ ‬الفرنسية‮»‬‭ ‬من‭ ‬عبور‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬للبلاد،‭ ‬بحسب‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الطواقم‭ ‬الجوية‭ ‬نشرت‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬وكالة‭ ‬الأمن‭ ‬والملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭.‬

وأوردت‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬للنيجر‭ ‬‮«‬مفتوح‭ ‬أمام‭ ‬جميع‭ ‬الرحلات‭ ‬التجارية‭ ‬الوطنية‭ ‬والدولية‭ ‬باستثناء‭ ‬الطائرات‭ ‬الفرنسية‭ ‬أو‭ ‬الطائرات‭ ‬التي‭ ‬تستأجرها‭ ‬فرنسا،‭ ‬وبينها‭ ‬تلك‭ ‬العائدة‭ ‬الى‭ ‬أسطول‭ ‬إير‭ ‬فرانس‭ (‬شركة‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الفرنسية‭)‬‮»‬‭. ‬

وتابعت‭ ‬الرسالة‭ ‬أن‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬يبقى‭ ‬مغلقا‭ ‬‮«‬أمام‭ ‬كل‭ ‬الرحلات‭ ‬العسكرية‭ ‬العملانية‭ ‬والرحلات‭ ‬الخاصة‮»‬‭ ‬باستثناء‭ ‬تلك‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬السلطات‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬اكتفت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إير‭ ‬فرانس‮»‬‭ ‬بالقول‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تحلق‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬للنيجر‮»‬‭. ‬

في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬أعادت‭ ‬النيجر‭ ‬فتح‭ ‬مجالها‭ ‬الجوي‭ ‬أمام‭ ‬الرحلات‭ ‬التجارية‭ ‬بعد‭ ‬إغلاق‭ ‬استمر‭ ‬حوالي‭ ‬شهر‭. ‬

وأعلنت‭ ‬النيجر‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬إغلاقه‭ ‬‮«‬إزاء‭ ‬خطر‭ ‬تدخل‭ ‬تتضح‭ ‬معالمه‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجاورة‮»‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬هددت‭ ‬فيه‭ ‬الجماعة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لدول‭ ‬غرب‭ ‬إفريقيا‭ (‬إكواس‭) ‬بالتدخل‭ ‬عسكريا‭ ‬لإعادة‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬ديمقراطيا‭ ‬محمد‭ ‬بازوم‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬بعدما‭ ‬أطاحه‭ ‬انقلاب‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬يوليو‭. ‬

وأكدت‭ ‬فرنسا‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬دعمها‭ ‬لإكواس‭ ‬فيما‭ ‬وصلت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬باريس‭ ‬ونيامي‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬لها،‭ ‬بعد‭ ‬الانقلاب‭. ‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬حذر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المالي‭ ‬عبدالله‭ ‬ديوب‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تقف‭ ‬مكتوفة‮»‬‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حصول‭ ‬تدخل‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬لاستعادة‭ ‬النظام‭ ‬الدستوري‭ ‬بعد‭ ‬الانقلاب‭. ‬

وقال‭ ‬ديوب‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ممثلا‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬المالي،‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعارض‭ ‬بشدة‭ ‬أي‭ ‬تدخل‭ ‬عسكري‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬إكواس‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬أي‭ ‬تدخل‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬النيجر،‭ ‬أي‭ ‬عدوان،‭ ‬أي‭ ‬غزو‭ ‬لهذا‭ ‬البلد،‭ ‬يشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬مباشرا‭ ‬للسلام‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬مالي،‭ ‬لكن‭ ‬أيضا‭ ‬للسلام‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وستكون‭ ‬له‭ ‬بالضرورة‭ ‬عواقب‭ ‬وخيمة‭. ‬لن‭ ‬نقف‭ ‬مكتوفين‮»‬‭. ‬

ووقعت‭ ‬مالي‭ ‬اتفاقا‭ ‬دفاعيا‭ ‬مع‭ ‬النيجر‭ ‬وبوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬المساعدة‭ ‬المتبادلة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حصول‭ ‬هجوم‭ ‬يستهدف‭ ‬سيادة‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضي‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬يحكمها‭ ‬الجيش‭. ‬

وهاجم‭ ‬ديوب‭ ‬مجددا‭ ‬فرنسا‭ ‬و«الهيمنة‭ ‬الاستعمارية‭ ‬الجديدة‮»‬،‭ ‬مشيدا‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬بروسيا‭ ‬‮«‬لتضامنها‭ ‬النشط‭ ‬والتزامها‭ ‬الموثوق‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الثنائي‭ ‬والمتعدد‭ ‬الأطراف‮»‬‭.‬