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تركيا تدين الاعتداءات على الـقرآن الـكـريـم فـي هولندا

9/24/2023 7:20:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أنقرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أدانت‭ ‬تركيا‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬الاعتداءات‭ ‬الاستفزازية‮»‬‭ ‬على‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬أمام‭ ‬سفارات‭ ‬الدول‭ ‬الإسلامية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السفارة‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬هولندا،‭ ‬وفقا‭ ‬لبيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الخارجية‭ ‬التركية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الوزارة‭ ‬‮«‬ندين‭ ‬انتشار‭ ‬هذه‭ ‬الإعتداءات‭ ‬الاستفزازية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إهانة‭ ‬ديننا‭ ‬ومؤمنيه،‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬حيث‭ ‬يجري‭ ‬التسامح‭ ‬معها،‭ ‬وأنه‭ ‬يجري‭ ‬السماح‭ ‬بأفعال‭ ‬الكراهية‭ ‬تلك‭ ‬تحت‭ ‬ستار‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬للموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للخارجية‭ ‬التركية‭. ‬

‭ ‬وذكر‭ ‬البيان‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬فيها‭ ‬تلك‭ ‬‮«‬الهجمات‮»‬‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬فعالة‭ ‬ضد‭ ‬هذه‭ ‬الاستفزازات‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬كراهية‭ ‬دينية‭ ‬وانتهاكا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭. ‬

وأشارت‭ ‬تقارير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إدوين‭ ‬فاجنسفيلد،‭ ‬زعيم‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬الوطنيون‭ ‬الأوروبيون‭ ‬ضد‭ ‬أسلمة‭ ‬الغرب‮»‬‭ ‬المعادية‭ ‬للإسلام،‭ ‬قد‭ ‬مزق‭ ‬المصحف‭ ‬الشريف‭ ‬في‭ ‬هولندا‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭. ‬

وخلال‭ ‬احتجاجاته‭ ‬طوال‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لاهاي،‭ ‬مزق‭ ‬فاجنسفيلد‭ ‬نسخا‭ ‬من‭ ‬المصحف‭ ‬أمام‭ ‬سفارات‭ ‬تركيا‭ ‬وباكستان‭ ‬وإندونيسيا‭.‬‮
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