سلطات كوسوفو تعلن ((السيطرة)) على دير تحصن فيه مسلحون بشمال البلاد

بانيسكا‭ (‬كوسوفو‭) ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬عاد‭ ‬الوضع‭ ‬هادئا‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬بشمال‭ ‬كوسوفو‭ ‬تحصن‭ ‬فيه‭ ‬ساعات‭ ‬عدة‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثين‭ ‬مسلحا‭ ‬إثر‭ ‬مقتل‭ ‬شرطي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬جلال‭ ‬سفيتشلا‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬استعدنا‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬بعد‭ ‬معارك‭ ‬عدة‮»‬‭. ‬وحاصرت‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬منذ‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬المسلحين‭ ‬المذكورين‭ ‬الذين‭ ‬تحصنوا‭ ‬داخل‭ ‬الدير‭.‬

يأتي‭ ‬الإعلان‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬يوم‭ ‬سادته‭ ‬فوضى‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬أمس‭ ‬عندما‭ ‬قُتل‭ ‬شرطي‭ ‬وأصيب‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬كمين‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬دورية‭ ‬شرطة‭ ‬قرب‭ ‬قرية‭ ‬بانيسكا‭.‬

وفر‭ ‬المسلحون‭ ‬إلى‭ ‬دير‭ ‬قريب‭ ‬تحصنوا‭ ‬فيه‭ ‬وتبادلوا‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬شرطة‭ ‬كوسوفو‭ ‬ساعات،‭ ‬مع‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬مهاجمين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬القتال‭. ‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬كوسوفو‭ ‬ألبين‭ ‬كورتي‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬أن‭ ‬30‭ ‬مسلحا‭ ‬تحاصرهم‭ ‬السلطات‭ ‬مطالبا‭ ‬إياهم‭ ‬بالاستسلام‭.‬

وأكد‭ ‬سفيتشلا‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬قامت‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الاعتقالات‭ ‬خلال‭ ‬العملية‭ ‬وصادرت‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬والمعدات‭. ‬ولكن‭ ‬مازال‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬إن‭ ‬تم‭ ‬اعتقال‭ ‬جميع‭ ‬المسلحين‭ ‬خلال‭ ‬العملية‭.‬

وهذه‭ ‬من‭ ‬أخطر‭ ‬حالات‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬كوسوفو‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬التوترات‭ ‬المتصاعدة‭ ‬وتوقف‭ ‬المحادثات‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬بريشتينا‭ ‬وصربيا‭. ‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الأبرشية‭ ‬أنه‭ ‬داخل‭ ‬الدير‭ ‬‮«‬كان‭ ‬هناك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الحجاج‭ ‬جاءت‭ ‬من‭ ‬نوفي‭ ‬ساد‭ ‬وكاهن‮»‬‭. ‬ولضمان‭ ‬سلامتهم‭ ‬احتموا‭ ‬داخل‭ ‬الدير‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قام‭ ‬رجال‭ ‬ملثمون‭ ‬‮«‬باقتحام‭ ‬دير‭ ‬بانجسكا‭ ‬بمدرعة،‭ ‬وكسروا‭ ‬البوابة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬أن‭ ‬ثلاثة‭ ‬مهاجمين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قتلوا‭ ‬واعتقل‭ ‬واحد‭ ‬منهم‭. ‬وتم‭ ‬أيضا‭ ‬اعتقال‭ ‬أربعة‭ ‬مدنيين‭ ‬مشتبه‭ ‬فيهم‭ ‬كانوا‭ ‬يحملون‭ ‬معدات‭ ‬راديو‭ ‬وأسلحة‭. ‬

وأدان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬عبر‭ ‬منشور‭ ‬لمسؤول‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إكس‭ ‬بشدة‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬البشع‭ ‬الذي‭ ‬نفّذته‭ ‬عصابة‭ ‬مسلحة‭ ‬ضد‭ ‬عناصر‭ ‬شرطة‭ ‬بانيسكا‭/‬بانيسكه‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬كوسوفو‭... ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬المسؤولون‭ ‬عن‭ ‬ارتكابه‭ ‬العدالة‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬شرطة‭ ‬كوسوفو‭ ‬اغلاق‭ ‬معبري‭ ‬يارينجي‭ ‬وبرنياك‭ ‬الحدوديين‭ ‬بين‭ ‬صربيا‭ ‬وكوسوفو‭ ‬بعد‭ ‬الحادث‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬قوة‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬كوسوفو‭ (‬كفور‭) ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬موجودة‭ ‬ومستعدة‭ ‬للتدخل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬طلب‭ ‬منها‮»‬‭ ‬ذلك،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬شرطة‭ ‬كوسوفو‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬الوضع‭.‬

وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬فوتشيتش‭ ‬انه‭ ‬سيتحدث‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬‮«‬لدحض‭ ‬كل‭ ‬أكاذيب‭ ‬ونظريات‭ ‬المؤامرة‭ ‬لألبين‭ ‬كورتي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يخلق‭ ‬سوى‭ ‬الفوضى‭ ‬والجحيم‮»‬‭ ‬في‭ ‬كوسوفو‭.‬