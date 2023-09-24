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أذربيجان تواصل عملياتها لبسط سيطرتها الكاملة على ناجورنو كاراباخ

9/24/2023 7:20:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باكو،‭ ‬يريفان‭ (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬واصلت‭ ‬القوات‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬عملياتها‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬بهدف‭ ‬بسط‭ ‬سيطرتها‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬إقليم‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬الانفصالي‭ ‬ذي‭ ‬الغالبية‭ ‬الأرمنية،‭ ‬بعد‭ ‬هجومها‭ ‬الخاطف‭ ‬الذي‭ ‬أثار‭ ‬القلق‭ ‬على‭ ‬مصير‭ ‬الأرمن‭ ‬المحاصرين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

ودخلت‭ ‬أول‭ ‬قافلة‭ ‬مساعدات‭ ‬دولية‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬حيث‭ ‬عرض‭ ‬الجيش‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬أمام‭ ‬صحفيين‭ ‬مئات‭ ‬الأسلحة‭ ‬التي‭ ‬صادرها‭ ‬من‭ ‬الانفصاليين،‭ ‬على‭ ‬مرتفعات‭ ‬‮«‬العاصمة‮»‬‭ ‬ستيباناكيرت،‭

وقالت‭ ‬مسؤولة‭ ‬في‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬الدولي‭ ‬التقتها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬التفتيش‭ ‬الأرمينية‭ ‬في‭ ‬كورنيدزور‭ ‬لدى‭ ‬عبور‭ ‬القافلة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬عبرت‭ ‬ممر‭ ‬لاتشين‭ ‬لتنقل‭ ‬خصوصاً‭ ‬سبعين‭ ‬طناً‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للسكان‮»‬‭. ‬وتتهم‭ ‬الحكومة‭ ‬الأرمينية‭ ‬أذربيجان‭ ‬منذ‭ ‬أواخر‭ ‬2022‭ ‬بإغلاق‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الرابط‭ ‬بين‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬وأرمينيا‭ ‬والتسبب‭ ‬بنقص‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭. ‬

وفي‭ ‬كورنيدزور،‭ ‬يمنع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬الأرمن‭ ‬مدنيين‭ ‬قلقين‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬المجاورة‭.

وحاول‭ ‬رجل‭ ‬معاينة‭ ‬الأضرار‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬إغتساهوغ‭ ‬المجاورة‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬الوادي،‭ ‬باستخدام‭ ‬منظار‭ ‬استعاره‭ ‬من‭ ‬الجنود‭.

وقال‭ ‬بغضب‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يبتعد‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬كنيسة‭. ‬لا‭ ‬أرى‭ ‬برج‭ ‬الجرس‭: ‬لقد‭ ‬دُمّرت‮»‬‭. ‬

وتعرّضت‭ ‬إغتساهوغ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬للقصف،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يُقتل‭ ‬أحد‭ ‬ولجأ‭ ‬السكان‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬150‭ ‬شخصًا‭ ‬إلى‭ ‬محيط‭ ‬معسكر‭ ‬للجيش‭ ‬الروسي،‭ ‬لكنهم‭ ‬حالياً‭ ‬محاصرون‭.

ولم‭ ‬تعد‭ ‬يانا‭ ‬أفانيسيان‭ (‬29‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬ستيباناكيرت‭ ‬حيث‭ ‬تُدرّس‭ ‬المواد‭ ‬القانونية‭. ‬وتؤكد‭ ‬أنّ‭ ‬الأرمن‭ ‬الذين‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬الاتصال‭ ‬هاتفياً‭ ‬بأقاربهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬يصفون‭ ‬الوضع‭ ‬بـ«المروع‮»‬‭. ‬وأعلنت‭ ‬أذربيجان‭ ‬السبت‭ ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬‮«‬نزع‭ ‬سلاح‮»‬‭ ‬قوات‭ ‬منطقة‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬جولة‭ ‬للصحفيين‭ ‬شاركت‭ ‬فيها‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وفي‭ ‬محيط‭ ‬مدينة‭ ‬شوشا‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬أذربيجان‭ ‬منذ‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬والواقعة‭ ‬قرب‭ ‬ستيباناكيرت‭ ‬‮«‬المحاصرة‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬مسؤولين‭ ‬محليين،‭ ‬عُرضت‭ ‬أمام‭ ‬الصحفيين‭ ‬مئات‭ ‬الأسلحة‭ ‬الخفيفة‭ ‬التي‭ ‬صودرت‭ ‬من‭ ‬الانفصاليين‭ ‬ودبابات‭ ‬تحمل‭ ‬إشارة‭ ‬صليب‭ ‬أبيض‭. ‬

وفي‭ ‬الساحة‭ ‬حيث‭ ‬عُرضت‭ ‬الترسانة‭ ‬العسكرية،‭ ‬كُتب‭ ‬بأحرف‭ ‬سوداء‭ ‬كبيرة‭ ‬‮«‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬أذربيجاني‮»‬‭. ‬وشنّت‭ ‬أذربيجان‭ ‬هجوماً‭ ‬عسكرياً‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الانفصالية‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬الأرمينية،‭ ‬محققةً‭ ‬انتصاراً‭ ‬خاطفًا‭. ‬ووافق‭ ‬الانفصاليون‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬تسليم‭ ‬أسلحتهم،‭ ‬بعد‭ ‬إقرار‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬الأربعاء‭. ‬

ويشكّل‭ ‬جيب‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬محور‭ ‬نزاع‭ ‬مديد‭. ‬ألحقت‭ ‬السلطات‭ ‬السوفيتية‭ ‬الإقليم‭ ‬ذا‭ ‬الغالبية‭ ‬الأرمينية‭ ‬بأذربيجان‭ ‬عام‭ ‬1921‭. ‬وخاضت‭ ‬الجمهوريتان‭ ‬السوفيتيان‭ ‬السابقتان،‭ ‬أذربيجان‭ ‬وأرمينيا،‭ ‬حربين‭ ‬بشأنه،‭ ‬إحداهما‭ ‬بين‭ ‬1988‭ ‬و1994‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬قتيل‭. ‬وآنذاك‭ ‬سمحت‭ ‬الهزيمة‭ ‬التي‭ ‬منيت‭ ‬بها‭ ‬باكو‭ ‬ليريفان‭ ‬بالسيطرة‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬ومناطق‭ ‬أذربيجانية‭ ‬مجاورة‭.

ودعت‭ ‬أرمينيا‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬منبر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬إرسال‭ ‬‮«‬بعثة‮»‬‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬على‭ ‬الفور‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬ناغورني‭ ‬قره‭ ‬باغ‭ ‬لمراقبة‭ ‬الوضع‭ ‬الميداني‭.
‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأرميني‭ ‬أرارات‭ ‬ميرزويان‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬‮«‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهده‭ ‬لنشر‭ ‬بعثة‭ ‬مشتركة‭ ‬من‭ ‬وكالات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬لمراقبة‭ ‬وتقييم‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬والأمني‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬،‭ ‬مكرراً‭ ‬الاتهامات‭ ‬بارتكاب‭ ‬‮«‬تطهير‭ ‬عرقي‮»‬‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الانفصالية‭. ‬

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